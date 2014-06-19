David Cameron: IŞİD, İngiltere'ye saldırmayı planlıyor

İngiltere Başbakanı David Cameron, Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD'in İngiltere'ye yönelik saldırı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, haftalık basın toplantısında, Irak'taki gelişmelere ve Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD'e ilişkin soruları yanıtladı.

IŞİD'in İngiltere için, Afganistan ve Pakistan'daki cihad yanlısı savaşçılardan çok daha büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Cameron, örgütün İngiltere'ye yönelik saldırı planladığını belirtti.

Cameron ayrıca Irak'a yapılan insani yardımı 5 milyon sterline yükselttiklerini açıkladı.