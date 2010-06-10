T24 LogoT24 Logo
Dünya

David Cameron Afganistan'da

İngiltere Başbakanı David Cameron, Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunarak Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geldi.

10 Haziran 2010 03:00

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunarak Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geldi.


David Cameron, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın İngiliz hükümetinin, "dış politikadaki en önemli meselesi" ve "ulusal güvenlik konusu" olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin yola konulan bombalarla düzenlenen saldırılarla başedebilmesi, Afgan ordusu, polisi ve kamu kurumlarının yapılanmasına yardımcı olmak için ek olarak 67 milyon sterlin (yaklaşık 157 milyon TL) tedarik edeceklerini söyledi.


Cameron ve Karzai, geçen ay Londra'da bir araya gelmiş, liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi niyetlerini dile getirmişti. David Cameron, muhalefet lideri olduğu aralık ayında Helmand vilayetindeki İngiliz askerlerini ziyaret etmişti.


İngiltere'nin Afganistan'da 10 bin dolayında askeri bulunuyor. Afganistan'da, ABD liderliğinde terörle mücadele operasyonlarının başladığı 2001'den bu yana 300'e yakın İngiliz askeri hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24