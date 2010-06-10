David Cameron Afganistan'da

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunarak Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geldi.





David Cameron, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın İngiliz hükümetinin, "dış politikadaki en önemli meselesi" ve "ulusal güvenlik konusu" olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin yola konulan bombalarla düzenlenen saldırılarla başedebilmesi, Afgan ordusu, polisi ve kamu kurumlarının yapılanmasına yardımcı olmak için ek olarak 67 milyon sterlin (yaklaşık 157 milyon TL) tedarik edeceklerini söyledi.



Cameron ve Karzai, geçen ay Londra'da bir araya gelmiş, liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi niyetlerini dile getirmişti. David Cameron, muhalefet lideri olduğu aralık ayında Helmand vilayetindeki İngiliz askerlerini ziyaret etmişti.



İngiltere'nin Afganistan'da 10 bin dolayında askeri bulunuyor. Afganistan'da, ABD liderliğinde terörle mücadele operasyonlarının başladığı 2001'den bu yana 300'e yakın İngiliz askeri hayatını kaybetti.