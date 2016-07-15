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Kültür-Sanat

David Bowie'nin sanat koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor

David Bowie'nin 380 eserden oluşan sanat koleksiyonda en gözde parçası Jean-Michel Basquiat'nın 1984 tarihli Air Power tablosu

15 Temmuz 2016 23:07

Dünyanın en büyük açık artırma şirketlerinden Sotheby's, geride bıraktığımız Ocak ayında hayatını kaybeden David Bowie'nin 380 eserden oluşan sanat koleksiyonunu açık artırmaya çıkarıyor.

artfulliving.com.tr'de yer alan habere göre, özellikle Modern İngiliz Sanatı ve 2. Dünya Savaşı sonrası döneme ilgi duyan Bowie'nin koleksiyonu Damien Hirst'ten Frank Aurbach'a geniş bir seçkiyi kapsıyor. Açık artırmanın gözdesi ise, Jean-Michel Basquiat'nın 1984 tarihli resmi Air Power. Bowie'nin 1995 senesinde 120 bin dolara aldığı bu tablonun açık arttırmada 3.5 milyon dolara gidebileceği tahmin ediliyor.

Bowie'nin sanat koleksiyonu önce 20 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Sotheby's'in Londra şubesinde, ardından Los Angeles ve New York ve Hong Kong'ta sergilenecek. Turnesini ekim ayında bitiren koleksiyon 10 Kasım'da alıcılarını bulacak.

 

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