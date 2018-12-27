David Beckham'ın paylaşımı Türk takipçileri tarafından yanlış anlaşıldı

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, hindi keserken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından Turkey perfection (Hindi mükemmelliği)' notuyla paylaştı. Türk takipçileri, hindi anlamını da gelen Turkey kelimesini Türkiye olarak anlayarak yüzlerce yorum yaptı.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, Instagram hesabından yılbaşı hindisi keserken çekilen fotoğrafını 'Turkey perfection (Hindi mükemmelliği)' notuyla paylaştı. Aynı zamanda hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesi Türk takipçileri tarafından yanlış anlaşılınca paylaşımın altına yüzlerce yorum yapıldı.

Kullanıcıların bir kısmı, Beckham'ın hindiyi kast ettiği 'Turkey' ifadesini Türkiye zannederek "Come to Turkey" yorumları yaparken, bazı kullanıcılar ise Beckham'ın 'Turkey' ifadesinin hindi anlamına geldiğini açıklamaya çalıştı.