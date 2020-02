David Beckham'dan Ibrahimovic'e: Bu gol senin baya yaşlı olduğunu gösteriyor

ABD’nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin 500. golünü Toronto FC maçında attı. Kariyerinin son döneminde Los Angeles Galaxy forması giymiş olan İngiliz yıldız David Beckham, Zlatan Ibrahimovic’i yayınladığı video ile tebrik etti.

Beckham, paylaştığı videoda, "Tebrikler Zlatan Ibrahimovic… 500. gol! Ne kariyer, ne futbolcu ama… Bu senin gerçekten baya yaşlı olduğunu gösteriyor. Ancak biraz utangaç bir oyuncusun… Bunun üzerine çalışman lazım… Şaka bir yana geçmişte hem seninle birlikte futbol oynamaktan, hem de sana rakip olmaktan büyük keyif aldım. Tekrar tebrikler" dedi. David Beckham’ın yaşına ve sivri diline takıldığı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından İngiliz yıldızın mesajına karşılık verdi.

Önce David Beckham’a teşekkür eden Zlatan Ibrahimovic, daha sonra "Sana katılıyorum. Evet yaşlıyım… Utangaç yönümü geliştirmek için çalışacağım. Buna kesinlikle ihtiyacım var" dedi.

Manchester United’dan ayrılarak Los Angeles Galaxy'ye transfer olan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, şu ana kadar ABD ekibi ile çıktığı 22 maçta 17 gol kaydetti.

My friend! Thank you very much.

I agree with you, i'm old.

Will work on my shy side, I definitely need to improve on that. https://t.co/m8KHqQJBAW