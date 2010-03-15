David Beckham sakatlandı

T24 - Dünyanın en ünlü futbolcularından David Beckham büyük ihtimalle Dünya Kupası'na katılamayacak.



İngiltere futbol milli takım menejeri Fabio Capello, Pazar günkü lig maçında sakatlanan Beckham'ın Güney Afrika'daki turnuvaya katılmasının düşük ihtimal olduğunu doğruladı.



David Beckham'ın Dünya Kupası hayalleri bir kaç saniye içinde sahaya gömüldü.



Şu anki kulübü olan AC Milan'ın pazar günkü maçında, oyunun son dakikaları yaklaşırken, topa vurmak üzere olan Beckham, bir anda ayağını geri çekti ve topuğunu tutmaya başladı.



Gözyaşları içinde sahadan seke seke ayrılırken, ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyordu.



Kulübü ünlü oyuncunun Aşil tendonunu yırttığını açıkladı.



Bu, iyileşmesi uzun zaman alan bir sakatlık.



Milli takım oyuncusu

İngiltere Milli Takım Menejeri Fabio Capello, Beckham'ın bu yaz yapılacak Dünya Kupası'na katılmasının düşük ihtimal olduğunu söylüyor.



Dördüncü Dünya Kupası'na katılamamanın, ünlü oyuncu için acı bir darbe olacağını Capello da kabul ediyor.



Dünyanın en ünlü sporcularından biri olan Beckham, en çok milli olmuş İngiliz futbolcularından.



Böyle bir sakatlığın 35 yaşında olan Beckham'ın kariyeri için ne anlama geleceği de futbolseverlerin akıllarındaki ortak soru.







