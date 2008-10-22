David Beckham Milan'da



Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, Serie A'nın yolunu tuttu. Milan takımı, ABD’de Los Angeles Galaxy forması giyen Beckham'ı birkaç aylığına kiraladıklarını açıkladı.





Rekor bir ücretle ABD’nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan David Beckham, Amerikan Futbol Ligi’nin bu hafta sonu tamamlanmasıyla Milan'ın yolunu tutacak.



Serie A ve UEFA Kupası için kadrosunu geniş tutmak isteyen İtalyan devi, Amerikan Ligi’nde yeni sezon başlayıncaya, yani Nisan ayına kadar ünlü futbolcuyu kiraladığını açıkladı.



Başkan yardımcısı Adriano Galliani, "Beckham Milan'ı seçti. Kendisini birkaç aylığına kiraladık. Artık kadromuz her zamankinden daha derin" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Ancelotti de, Hollywood yıldızlarıyla arkadaşlık yapmasına karşın, futbola her zaman çok ciddi yaklaşan Beckham'ın takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.



Beckham'ın amacı ise Milan'da forma şansı bularak, İngiltere Milli Takımı’nda yeniden ilk 11'deki yerini almak. Ünlü futbolcu iki kez daha milli olması halinde, en fazla milli olan oyuncu ünvanını Bobby Moore'un elinden alacak.



Teknik direktör Fabio Capello, 33 yaşındaki Beckham'a forma giydirmesi çağrılarına, "Sadece kendi takımlarında oynayan ve formda oyuncuları oynatırım" yanıtını vermişti.

