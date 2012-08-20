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David Beckham, ismiyle 20 milyon dolar kazandı

İngiliz futbolcu David Beckham, eşi Victoria ile ortak kurduğu şirketle milyon dolarlar kazanıyor

20 Ağustos 2012 14:36

İngiliz futbolcu David Beckham, sponsorlardan 20 milyon dolar kazandı.
 
İngiliz futbolcu David Beckham, eşi Victoria ile ortak kurduğu şirketle milyon dolarlar kazanıyor.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre David Beckham, sponsorlardan geçen yıl 20 milyon dolar kazandı.

İkiliye yakın bir kaynak David Beckham’ın yakında futbolu bırakacağını belirterek, ‘’David belki yakında futboldan ayrılacak ama isminin hala iş yaptığı ortada'' dedi.

37 yaşındaki David Beckham, Los Angeles Galaxy takımında forma giyiyor.

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David Beckham

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