Davenport geri dönüyor



ABD'li tenisçi Lindsay Davenport, kortlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dünya klasmanının eski bir numarası, gelecek ay Avustralya Açık'ta boy gösterecek.









Lindsay Davenport, Ağustos ayında Amerika Açık'tan elendikten sonra ilk kez bir turnuvaya katılacak.



32 yaşındaki tenisçi 19 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için katılım listesine adını yazdırdı.



Bu turnuvada 2000 yılında zafer yaşayan Davenport, aile kurma planları yüzünden 2006 ve 2007'de büyük ölçüde kortlardan uzak kalmıştı.



Davenport geçen yılın eylül ayında geri dönüş yaptıktan sonra ise 4 turnuva kazanmıştı.

