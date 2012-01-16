-Davanın Kerkük'e taşınmasına ret BAĞDAT (A.A) - 15.01.2012 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin, hakkında teröre destek vermek suçlamasıyla açılan davanın Kerkük şehrine taşınması için Temyiz Mahkemesine yaptığı başvuruya olumsuz cevap geldiği bildirildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi sözcüsü Hakim Abdülsettar Bayrakdar, Haşimi'nin davanın Kerkük'e taşınması için Temyiz Mahkemesine yaptığı başvurunun Mahkemeye bağlı, 19 uzman hakimden oluşan Genel Heyet tarafından ele alındığını, davanın Kerkük'e taşınmamasına ve Bağdat'ta görülmesine karar verildiğini belirtti. Haşimi, avukatları aracılığıyla 5 Aralık'ta Yüksek Yargı Konseyine yaptığı müracaatta, davanın Bağdat dışına, özellikle Kerkük şehrine taşınmasını ve yanında çalışıp da tutuklanan şahısların Adalet Bakanlığına bağlı tutukevlerine sevk edilmesini talep etmişti. Irak Yüksek Yargı Konseyi, El Haşimi'nin tutuklanan bazı korumalarının verdikleri ifadelerde şiddet eylemlerini El Haşimi'nin direktifleri doğrultusunda yaptıklarını dile getirmesinden sonra 19 Aralık'ta El Haşimi ve beraberindeki 14 kişi hakkında Anayasanın terörle ilgili 4. maddesi uyarınca tutuklama kararı vermişti.