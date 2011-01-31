-DAVANIN "MAĞDURU" ATEŞ ETMİŞ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Bakırköy Adliyesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, bugünkü saldırıda ölen 2 kişinin tutuksuz olarak yargılandığı davanın konusu olan olayda, ağır şekilde yaralandığı, oğlunun da öldüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta 7 Ağustos 2010 tarihinde meydana gelen ve Özer Ç'nin (27) hayatını kaybettiği, babası Niyazi Ç'nin de ağır yaralandığı olaya ilişkin tutuklu sanık Mehmet Gündoğdu (37) ile tutuksuz sanıklar eşi Eylem Gündoğdu (36) ve kayınpederi Ali Haydar Koçintar'ın (55) yargılanmasına Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Öncesinde ve sonrasında taraflar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanan duruşmanın sona ermesi üzerine, Eylem Gündoğdu ve Ali Haydar Koçintar adliye yakınından bir taksiye binerek ayrılmak istedi. Bu sırada Gündoğdu ve Koçintar'ın tutuksuz sanık olarak yargılandıkları davanın mağdur ve müştekisi olan Niyazi Ç'nin taksiye doğru tabancayla ateş açması sonucu Gündoğdu olay yerinde, Koçintar da kaldırıldığı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından gözaltına alınan Niyazi Ç, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. -İDDİANAME- Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin yargılandığı davanın iddianamesinde, evin önüne otomobil park edilmesi yüzünden, komşu da olan Ç. ailesi ile Gündoğdu ailesi üyeleri arasında kavga çıktığı belirtiliyor. İddianamede, Mehmet Gündoğdu'nun çıkan kavganın sonrasında evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak, Özer Ç'yi öldürdüğü, babası Niyazi Ç'yi de yaraladığı anlatılıyor. İki aile arasındaki park kavgasına da neden olan asıl ihtilafın, Koçintar'ın evine bitişik olarak inşa edilen Niyazi Ç'ye ait evin yapımından kaynaklandığı kaydedilen iddianamede, Koçintar ve kızı Eylem Gündoğdu'nun, Mehmet Gündoğdu'yu Niyazi Ç. ve ailesine karşı her türlü eyleme hazırlıklı olması için azmettirdikleri öne sürülüyor. İddianamede, davanın sanığı Mehmet Gündoğdu'nun diğer sanıkların azmettirmesi sonucunda doğabilecek bir durum için silah bulundurduğu ve olay sırasında da tereddüt etmeksizin silah kullandığı, öldürme kastıyla ateş ettiğinin anlaşıldığı kaydediliyor. Davanın iddianamesinde 3 sanığın da, ''Kasten adam öldürmek, öldürmeye teşebbüs'' suçlarından ''ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması isteniyor.