-DAVALAR BİRLEŞTİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Sivas'ta kuyumculuk yapan Minas Durmazgüler'e suikast düzenleneceği iddialarına ilişkin görülen dava, ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, avukat Aytekin Kaya tarafından, kalem tabanca nedeniyle ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçundan Sivas 1. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Bekir Çelik hakkında 28 Ekimde verilen kararın dosyaya konulduğunu söyledi. Çelik hakkında verilen kararda, sanığı önce 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkemenin, daha sonra bu cezaya ilişkin verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktığı öğrenildi. Başkan Şengün, ardından dosyayla ilgili kararı açıkladı. Buna göre, mahkeme heyeti, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından bu davanın ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Almanya'da olduğu belirtilen diğer tutuksuz sanık Emrah Gönenci'nin açık adresinin tespiti için yazı yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, Çelik hakkında Sivas 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen karara ilişkin dava dosyasının da incelenmek üzere istenmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, müşteki ve tanıkların daha sonraki aşamalarda dinlenilmesine hükmederek, sanıkların sorgu ve savunmalarının birleştirilen dosyadaki tutuklu sanıkların sorgularının tespitinden sonra alınmasına karar verdi.