Dava için geldiği Antalya'da kaldığı evde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya, yargılandığı davaya katılmak için gelen Niyazi Yetim (34), kaldığı apart dairede ölü bulundu. Yetim\'in uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi\'ndeki apart dairede meydana geldi. Adana\'dan Antalya\'ya, 6 Şubat\'ta görülecek duruşması için gelen Niyazi Yetim\'den haber alınamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, odaya girdiğinde, Yetim\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yetim\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından Yetim\'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak, defnedilmek üzere Adana\'ya götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Niyazi Yetim\'in 10 yıl Antalya\'da yaşadığı, öğretmen eşinin 2 yıl önce, kendisinin de geçen yıl Adana\'ya döndüğü öğrenildi. Yakınları, Yetim\'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu, \'uyuşturucu kullanmak\'tan yargılandığı dava için Antalya\'ya geldiğini söyledi.



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