'Dava demokrasi için bir sınav'

Silivri'de bugün görülmeye başlanan 86 sanıklı Ergenekon davası İngiliz basınında da yankı uyandırdı.

The Times gazetesi, generallerin terör suçuyla yargılanacakları "derin devlet" davasının sanıklarının aşırı sağcı-laik kişiler olduklarını, cinayet, sosyal kalkışma ve askeri darbe düzenleyerek seçilmiş Türk hükümetini devirmeyi amaçladıkları suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını yazdı.

Söz konusu gruba "Ergenekon" adı verildiğine işaret eden Times, Ergenekon'un Türkiye'nin AB üyeliğine de ülkeyi düşmanları karşısında zayıflattığı gerekçesiyle karşı çıktığını bildirdi.

Eski generallerin hapse atıldığı, görevdeki silahlı kuvvetler mensuplarının tutuklandığı ve ünlü isimlerin sorgulandığı davanın sanıkları konusunda da geniş bilgi veren gazete, iddianame hakkında da ayrıntılar sundu.

Ergenekon;un üst düzey politikacılar ve toplumun tanıdığı entellektüel isimlerle ilgili cinayet listeleri yaptığı ve askeri kaynaklardan silah elde ettiğine dair iddialara dikkat çeken gazete, örgütün sivil lobi kolunun da AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın laik sistemi tehdit ettiğini belirterek ülkede bir huzursuzluğa yol açmayı planladığını yazdı.

1996'da ortaya çıkan Susurluk olayı ve bununla ilgili olarak açılan soruşturmada bir ilerleme sağlanamadığını yazan Times, "Şimdi Ergenekon davasının da aynı duruma geleceğine dair kaygılar yaşanıyor" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın davayı, muhaliflerine karşı bir "cadı avı" olarak kullandığına dair suçlamalara da yer veren Times, 1960-1998 arasında dört hükümeti darbe ve müdahaleler yoluyla düşüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise davayı kamuoyu nezdinde açıkça eleştirmekten kaçındığına dikkat çekti.



-"DEMOKRASİ SINAVI"-



The Independent gazetesi ise davanın Türkiye için bir demokrasi sınavı niteliği taşıdığını yazdı.

Laik bir çetenin halkı hükümete karşı kışkırtmak için cinayet planları yaptığına dair suçlamalara dikkat çeken gazete, davanın Türkiye'nin en önemli siyasi davalarından biri olduğunu, davayla Türkiye'deki demokratik gelişmeleri önleyen gizli çetelerin nihayet alt edilmesi umudunun ortaya çıktığını bildirdi.



Çok tanınan laik ve sağ görüşlü kişilerden oluşan 86 sanığın ultra-nasyonalizm noktasında bir araya geldiklerini ve amaçlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin zor kullanılarak görevden uzaklaştırılması olduğunu duyuran gazete, 2455 sayfalık iddianamenin Dan Brown romanlarını andırdığını yazdı.

Davaya temel oluşturan soruşturmanın 27 el bombasının İstanbul;da bir evde bulunmasıyla başlatıldığını hatırlatan gazete, savcıların yaptıkları soruşturma sonucunda çetenin 15 yıl önce işlenen cinayetlerle bile ilişkilendirildiğine dikkat çekti.



Ergenekon davasının toplumdaki kutuplaşmayı yansıttığını da öne süren gazete, hükümet yanlısı basının Ergenekon'u Türkiye;de geçen yarım asır boyunca yaşanan her türlü terör olayının arkasında gösterdiğini, laiklerin ise davayı hükümetin bir düşmanlarını etkisizleştirme planından ibaret gördüğünü kaydetti. Bazı sanıkları da tanıtan gazete, emekli general Veli Küçük'ün ismine geniş yer ayırdı.



1996'da yaşanan Susurluk kazası ve ardından ortaya çıkan soruşturmaya dair hatırlatmalarda da bulunan gazete, bu soruşturmanın sonucunda pek çok kişinin hapsedildiğini, ama lider kadroların serbest kaldığını yazdı.

O gün parlamento soruşturma komisyonuna ifade vermeyi reddeden emekli general Veli Küçük'ün bugün sanık sandalyesinde oturmasının pek çok analist tarafından Türkiye;deki güçler dengesinde oluşan radikal değişikliğin delili olarak görüldüğünü de kaydeden gazete, davayı yakından izleyen Türk gazetecilerle yapılmış röportajlara da yer verdi.