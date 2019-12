Dava arkadaşları ve gazeteciler Erbakan'ı anlattı

T24 - Saadet Partisi lideri Erbakan, dün saat 11.40'da kroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Recai Kutan cenazenin Salı günü kaldırılacağını açıkladı. Erbakan'ın ölüm nedeni kalp ve çoklu organ yetmezliği. Başbakan Erdoğan da Erbakan'ın bir hoca olarak gençlere iyi bir örnek olduğunu belirtti.





ERBAKAN'IN VEFAT NEDENİ



Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş, Erbakan'ın 19 Ocak 2011'de kalp rahatsızlığı ve tromboflebit hastalıkları sebebiyle hastanelerine yatırıldığını, uygulanan tüm tedavilere rağmen kalp hastalığında ilerleme yaşandığını ifade etti.



Küçükbaş, “Neticesinde bugün sabah durumu daha da ağırlaşmıştır. Bugün sabahtan itibaren uygulanan tüm yaşam desteklerine rağmen kendilerini saat 11.40'da bütün desteklerde cevap alamayarak kaybetmiş bulunuyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.



Küçükbaş, gazetecilerin soruları üzerine Erbakan'ın sabah 08.50'ye kadar şuurunun yerinde olduğunu, aniden kalp ritminde bozulma olduğunu anlattı.



“Başında oldukları için saniyesinde müdahale ettiklerini, o andan itibaren şuurunun tam yerinde olmadığını, kalbin pompalamasında ciddi problemler yaşandığını” ifade eden Küçükbaş, “O andan itibaren herhangi bir acı, rahatsızlık hissetmediler. Tüm tedaviler saat 11.40'a kadar devam etti. Tüm yaşam fonksiyonlarını destekledik ancak maalesef bir sonuç alamadık” dedi.



Başhekim Küçükbaş'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:



'Eski Başbakanımız Sayın Necmettin Erbakan 19 Ocak 2011 tarihinde kalp rahatsızlığı ve tromboflebit sebebiyle hastanemize yatırılmış ve uygulanan tüm tedavilere rağmen kalp hastalığı ilerlemiştir. 27 Şubat 2011 Pazar günü sabahında vücut fonksiyonlarının tam desteğe alınması gerekmiş, tüm yaşam desteklerinin uygulanmasına rağmen saat 11.40'da kroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etmiştir.”





ZİYARETLER



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezini ziyaret etti. Şahin ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbakan'ın milletin yetiştirdiği çok önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, gerek bilim insanı gerekse siyasetçi olarak Türkiye'ye ve Türk milletine çok büyük hizmetlerde bulunduğunu ve öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.



Erbakan'ın resmi cenaze töreni istemediğinin hatırlatılması üzerine de Şahin, “Bu, ailesinin ve partili arkadaşların kendi tercihleridir. Ona da saygı duyarız” dedi.



TBMM'de tören düzenlenip düzenlemeyeceğine yönelik bir soru üzerine ise Şahin, “Kendisinin çok sade bir törenle defin istediğine dair arkadaşlarımızın bilgisi var. Vasiyetini yerine getireceğiz' dediler. İstanbul'da salı günü Fatih Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra sade bir törenle defnedilecek” şeklinde konuştu.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Erbakan'ın ebediyete intikalinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Saadet Partisi camiasına, Erbakan'ın ailesine ve Türk milletine sonsuz sabır dileğinde bulunarak, Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi. Ak Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da yayınladığı mesajda Erbakan ile iktidarda bulunduğunu anımsattı.





TAZİYELERİ FATİH ERBAKAN İLE KUTAN KABUL EDİYOR



Saadet Partisi Genel Merkezi'nde taziyeleri Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve eski Genel Başkan Recai Kutan kabul ediyor.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sendika ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da Genel Merkez'e geldi. Taziyeye gelenlere, parti girişinde lokum ve gül suyu ikram edildi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu parti genel merkezinde, bazı partililerin ağladığı ve bayıldığı da görüldü.



Saadet Partisi önünde partililerin de bekleyişi sürüyor.





CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN MESAJI



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi, üzüntüsünü iletti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Erbakan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, büyük bir devlet, siyaset ve bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.



Türk siyasetinin önemli simalarından olan Necmettin Erbakan'ın bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleriyle halkın sevgisini ve takdirini kazanmış örnek bir lider olduğunu belirten Gül, mesajında şunları kaydetti:



“Aziz milletimizin başı sağolsun. Siyasette bulunduğum dönemde yakın tanıma ve uzun süre birlikte çalışma mutluluğuna eriştiğim Necmettin Erbakan, hiç şüphe yoktur ki yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuştur. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı daima sevgi, saygı ve şükranla yad edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, milletimize, Saadet Partisi camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”





TBMM BAŞKANI ŞAHİN



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de Necmettin Erbakan'ın adının aziz milletin hafızasından asla silinmeyeceğini, kişiliği, mücadelesi ve geride bıraktığı eserleriyle gençlere örnek olacağını bildirdi.



TBMM Başkanı Şahin, yayımladığı mesajda, derin üzüntü içinde olduğunu ifade etti.



Erbakan'ın 85 yıllık ömrünün büyük bölümünü millete ve devlete hizmetle geçirdiğini ve demokrasiye önemli katkılarda bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:



“Parlamentomuzda uzun yıllar milletvekili olarak görev yapan Sayın Erbakan milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. İnanıyorum ki ülkemizin siyasi yaşamında saygın bir yeri olan Necmettin Erbakan'ın adı, aziz milletimizin hafızasından asla silinmeyecektir. Merhum Erbakan, kişiliği, mücadelesi ve geride bıraktığı eserleriyle gençlerimize örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, uzun yıllar beraber çalıştığı partili dostlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”





BAŞBAKAN ERDOĞAN



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise “Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun diyor, bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi”nin kapanışında yaptığı konuşma öncesinde, Erbakan'ın vefatına ilişkin şunları söyledi:



“Bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Başbakanı, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Hakk'ın rahmetine yürüdü. Türkiye'ye çok önemli hizmetler kazandırmış, Türk siyasetinde kendisine mümtaz bir yer edinmiş. Ayrıca ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamıydı. Şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak da genç nesillere güzel bir örnek teşkil etti. Mekanı cennet olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her daim kendisini şükranla, minnetle yad edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”



Başbakan Erdoğan, Almanya seyahatini yarıda keseceğini, salı günü Türkiye'ye gelerek, Erbakan'ın cenaze törenine katılacağını, ardından Belçika'ya geçerek AB Komisyonu Başkanı Barosso ile görüşeceğini bildirdi.



Başbakan Erdoğan, Erbakan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı da yayımladı.





GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL KOŞANER



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Necmettin Erbakan'ın, değerli bilim ve siyaset adamı olarak ülkeye yaptığı büyük hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirterek, “Şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve Ulusumuza baş sağlığı dilerim” dedi.





BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Erbakan'ın vefatını AK Parti Burdur İl Başkanlığının düzenlediği, Türkiye Buluşmaları Toplantısı'nda konuşma yaptığı sırada koruması tarafından kürsüye bırakılan notla öğrendi. Konuşmasını tamamlarken notu fark eden Çiçek, salondaki vatandaşlara da konuyu duyurarak, “Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.



Bazı açılış törenlerine katılmak üzere Bingöl'e gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Belediye Başkanı Serdar Atalay'ı makamında ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Erbakan'ın ölüm haberini belediye binasında aldığını söyledi. Atalay, “Allah'tan rahmet diliyorum. Erbakan Hoca, Türkiye'de uzun dönem siyaset yapmış, başbakanlık yapmış kişidir. Ailesine, çocuklarına, parti camiasına başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşu da Erbakan'ın vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade etti.





'ERBAKAN BENİM OKUL ARKADAŞIMDIR, MESLEKTAŞIMDIR'



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın okul arkadaşı ve meslektaşı olduğunu belirterek, “Geçen 60 yıl içinde pek çok yakınlığımız olmuştur. Çeşitli siyasi hadiseler içinde beraber göründük. Son defa hastayken 7 Şubat günü Güven Hastanesinde kendisini ziyaret edip helalleşmiştim. Allah rahmet eylesin, üzüntülerimi ifade etmek istiyorum” dedi.





CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın siyaset dünyasının çınarlarından biri olduğunu belirterek, Erbakan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.



CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın vefat haberini Eskişehir yolunda aldı. Erbakan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Siyaset dünyamızın çınarlarından biriydi. Ölümünden büyük üzüntü duydum. Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a rahmet, Erbakan ailesine, Saadet Partisi yöneticileriyle, üyelerine, siyaset dünyasına ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum” dedi.





MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet, Türk Milleti ve Milli Görüş mensuplarına baş sağlığı diledi.



Aydın programı kapsamında Germencik, İncirliova, Söke ve Akyeniköy'e de gitmeyi planladıklarını ancak çok acı ve üzüntü verici bir haber aldıklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:



“Türk milletinin yetiştirdiği değerli evladı, Türk siyasi hayatında mümtaz yeri bulunan Milli Görüş hareketinin kurucusu ve onun şekillendirdiği siyasi partilerin genel başkanı, lideri sayın Erbakan Hakkın rahmetine kavuşmuş. Sayın Hocamıza Cenab'ı Allah'tan rahmet, büyük Türk milleti ve Milli Görüş mensuplarına baş sağlığı diliyorum.



Bu mümtaz şahsiyeti anmak ve son görevi yerine getirmek amacıyla ziyaretlerimizi Ortaklar'da iptal edip Ankara'ya dönmek istiyorum.”





HAS PARTİ BAŞKANI KURTULMUŞ



Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:



“Verdiği büyük mücadele ile ülkemizde, İslam dünyasında çığır açan ve önemli hizmetler yapan çok değerli büyüğümüz, muhterem Erbakan hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.



Acımız büyüktür. Onun siyasi mücadelesi her türlü tartışmanın üstündedir. Başta ailesinin milletimizin ve İslam aleminin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.”





FETHULLAH GÜLEN TAZİYE MESAJI YAYINLADI



‘Kritik dönemlerde hizmet etti’



“En kritik dönemlerde, milletimize gerek başbakan yardımcısı gerekse başbakan olarak hizmet imkanı bulmuş, Türk siyaset tarihine farklı bir üslup ve yaklaşım biçimi getirmiş, yıllar boyu yaptığı çalışmalarla pek çok insana ilham kaynağı olmuş Saadet Partisi Genel Başkanı sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Gurbette olmam hasebiyle cenazeye iştirak edememekten ayrıca mahzunum. Merhuma, Cenab-ı Erhamü’r-rahimin’den rahmet ve mağfiret diler; milletimize, Saadet Partisi camiasına ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.”





ESKİ BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER: Milli bir muhafazakardı



“Vefatını üzüntüyle öğrendim. Türkiye önemli bir evladını ve yakın tarihimize damgasını vurmuş bir siyasetçisini kaybetmiştir. Siyasette kararlı ve inatçı bir üslubu, bir hizmet aşkı vardı. Merhum Erbakan’ı milli bir muhafazakar olarak tanımlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Siyasette nazik, insana değer veren bir üsluba sahipti. 28 Şubat döneminde birlikte iktidardaydık ve o süreci birlikte yaşadık ve birlikte şahit olduk.



Oğuzhan Asiltürk: İsyanlara üzülüyordu



Yakın arkadaşı Oğuzhan Asiltürk de doktorların kendisine çalışmasını yasakladığı halde siyasete asla ara vermediğini belirtti.

Erbakan'ın 45 yıl birlikte çalıştığı Yasin Hatipoğlu'nun çok duygulu olduğu gözlemlendi. Hatipoğlu Erbakan'ın kaybının hem Türkiye'nin hem de dünya kaybı olduğunu anlattı. Ayrıca son dönemde Afrika ve Ortadoğu'da çıkan isyanların onu çok üzdüğünü ifade etti.

Hatipoğlu ayrıca Saadet Partisi'nde yaşanan son dönemdeki ayrılıkların da Erbakan'ı çok üzdüğünü söyleyerek, "Ancak bu onun manevi kişiliğini hiç etkilemedi" dedi.



Numan Kurtulmuş: Kırgın değildik

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da Erbakan'dan çok şey öğrendiklerini anlattı. "Türkiye siyasi tarihine damga vurdu. Kendisi ile yakın çalışma arkadaşı olmaktan çok mutluydum. Kendisinin bize kattıkları çok büyüktür" yorumunu yaptı.

Kurtulmuş 28 Şubat sürecinde kimi oyunlarla nasıl devrildiğini belirterek ciddi şekilde haksızlıklara uğradığını da anlattı.

Kurtulmuş, Saadet Partisi'nde ayrılma döneminde ikisinini arasında hiçbir kırıklık olmadığını belirtti.



Nazlı Ilıcak: Haksızlıklara uğradı

Gazeteci Nazlı Ilıcak da üzgün olduğunu ve Erbakan'ı sevdiğini dile getirdi. Ilıcak, "Zaman zaman haksızlıklara uğradı. Ancak yetiştirdiği kadrolar bugün iktidara geldi" dedi.

Ilıcak Erbakan'ın kadınları da siyasete kattığını belirtti. Bunun önemini belirten Ilıcak, Erdoğan'ın kadının dünyalaşmasına yardım ettiğini açıkladı.



Fatih Çekirge: Türkiye'yi iyi bilirdi

Fatih Çekirge de Necmettin Erbakan'ın siyasete gülümseme ve hicvi getirdiğini belirtti. Ayrıca uçakla yaptıkları gezilerde üstünden geçtikleri her gölü ve barajı bilecek kadar ülkeyi tanıdığını söyledi. Çekirge ayrıca Erbakan, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın Türkiye'nin altyapısını kurduğunu ifade etti.



İsmail Küçükkaya: Etkili bir isimdi

İsmail Küçükkaya Erbakan'ın hitabetinin kimsede olmayacak kadar renkli olduğunu söyledi. Milli Görüşteki Milli kelimesini de Erbakan önemserdi" diyen Küçükkaya sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir dönemi tanımlamadaki Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan isimlerinden, hatta bu dörtlünün en etkili isimlerindendi.



Taha Akyol: İslamcılığı parlamenter sisteme soktu

Taha Akyol da Erbakan için şunları söyledi; "Parlamenter sistem ve teknolojinin insanla birleşmesini sağladı. İslamcılığın ekonomi ve modern teknoloji ayrıca İslamcılığın parlamenter sistem ile birlikte olmasını sağladı."



Muharrem Sarıkaya: Milli bir muhafazardı

2 ay önce Erbakan ile görüşen Muharrem Sarıkaya da Erbakan ile yaptığı son konuşmada 1970'lerdeki Necmettin Erbakan'ı karşısında gördüğünü açıkladı. Sarıkaya Erbakan'ı milli bir muhafazakar olarak açıkladı.

Erbakan ayrıca kendisinin yerine yeni isimlerin düşünüldüğünde ise, "Onlar daha çocuk. Bizim planlarımızı yiyorlar. Yakında bana gelip, ne yapacaklarını soracaklar" demiş.

Sarıkaya ayrıca Erbakan'ın siyasete devam etmediğini ancak halkın kendisini istediğini ifade ettiğini anlattı.



Şener: Siyasette ekoldü

Hastane önünde açıklama yapan Abdüllatif Şener de herkese başsağlığı diledi. Şener, Kendileri Türkiye'de iyi şeylerin olmasını istedi. Ülkemizin güçlü ve büyük bir ülke olması için siyaset mücadelesi vermiştir. Siyasette ekol olduğunu da ortaya koymuştur" dedi.

Şener hastanede kalabalık olmaması için taziyelerin Saadet Partisi'nde alınacağını açıkladı.

Şener en son görüşmelerinde de ittifaklar üzerine konuşuklarını ifade etti.



Hatipoğlu: Üç isteği vardı

Yasin Hatipoğlu Erbakan'ın üç isteği olduğunu anlattı. Hatipoğlu şunları söyledi; "İlk olarak yaşanabilir bir ülke istiyordu.

İkincisi yeniden büyük Türkiye istiyordu. Eskiden büyük bir ülkeydi ama kenarından kırptılar. Yeniden büyük bir Türkiye istiyordu.

Üçüncü olarak ise yeni bir dünya düzeni istiyordu. Dünya bir bulgur kazanı gibi kaynıyor. İnsanların birbirlerine saygı gösterdiği yeni bir dünya düzeni istiyordu.

Son dönemde yaşanan halk isyanlarına üzülüyordu çünkü insan seviyordu. Her türlü insanı ırk, din, dil ve cinsiyet gözetmeden severdi"





Mehmet Barlas: Siyasete yeni bir soluk getirdi



Mehmet Barlas da Erbakan için, "Siyaset hayatımız Erbakan'a gereken değerini verecektir. Siyasi hayatımızı siyasal İslam'ı sokmuştur. Türk siyasetine yeni bir soluk getirmiştir. Erbakan'ın siyasal İslam'ı siyaset hayatına sokması Türkiye demokrasisinin daha sağlam olmasını sağladı.

Çok çalışırdı, gerçi bazı projeleri hayal projeleriydi ama önemli düşünceleri de vardı."



Mehmet Yılmaz: 'Komünist parti kurulmalı' dedi

Gazeteci Mehmet Yılmaz da, "Erbakan bir keresinde bize Komünist parti kurulmalı demiş ama yazmayın demişti. Biz de badem bıyıklı biri diyerek açıklamayı yazmıştık. Bir hafta sonrasında ise yanında taşıdığı kuruyemişlerden bize ikram ederek bir daha anlaşmayı bozarsanız vermem uyarısında bulunmuştu.

İslamcı ideolojiyi savunan kitlelerin normal siyasete girmesini sağladı. Onun sayesinde bu kitleler demokratik sistemin için de bulunabildi" dedi.



Ruşen Çakır: Bağımsızlar hareketini başlattı

Ruşen Çakır, Erbakan ile uzaktan tanıştıklarını kendisiyle özel röpotajını sadece NTV'de Yazı İşleri programında yaptıklarını anlattı.

Çakır ayrıca hısım olduklarını, kardeşi ile halasının evli olduğunu ifade etti. Ancak buna karşın bile çok uzun süre konuşmadıklarını, en fazla 2-3 dakika konuştuklarını söyledi.

Çakır ayrıca Erbakan'ın "bir kısım gazeteciler", "kadayıfın altının kızarmasını bekliyoruz", "Glu glu dansı" gibi ilginç ve Türk siyasi hayatına giren sözleri olduğuna değindi.

Çakır, "Erbakan yoktan bir hareket başladı. Bağımsızlar hareketini başlattı" dedi.



Yaşar Okuyan: İttifak çalışmaları yapıyorduk

Eski hapishane arkadaşlarından Yaşar Okuyan da, "Yarın Erbakan'ı ziyaret etmeyi düşünüyordum. Tam 40 yıl önce 1968'lerde tanıştık. Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe hükümetlerinde birlikte çalıştık. Sonra da tutukevinde 11 ay birlikte kaldık. Çok ilginç bir hukukumuz vardı.

Dava insanıydı. İnandıklarından dönmezdi ve espriliydi. Ona, 'Seninkiler ülkeyi maffediyor, neden iyi hoca olmadın' dediğim zaman bana, 'Bunlara verdiğim okusun çalışsın diye verdiğim kitapların arasına çizgi roman koymuşlar, nereden bileyim' cevabını vermişti.

İttifak çalışmalarımız vardı. 2007 seçimlerinde de ittifak olmalıyız demişti.

Bir gönül insanıydı. Son nefesine kadar siyasetten kopmadı" dedi.