Dava açtı ehliyetini aldı

Alkolmetreyle yapılan ölçüm sonucu ehliyetine altı ay el konulan avukat dava açtı. Dört ay sonunda ‘kan testi yapılmadığı’ gerekçesiyle ehliyetini geri aldı.



Avukat Cem Nemutlu, alkolmetreyle tespit edilen alkol nedeniyle altı ay süreyle el konulan ehliyetini, mahkeme kararıyla dört ayda geri aldı. Mahkeme gerekçeli kararında, alkol testi yapılan sürücünün itirazı üzerine kan tahlili yapılması gerektiğine, bu yapılmadan ehliyete el konulması işleminin geçersiz olduğuna karar verdi.



İzmir’de avukatlık yapan Cem Nemutlu, mart ayında, trafik kontrolü için durduruldu. Trafik polislerinin, üflettikleri alkolmetreyle yaptıkları kontrolde 76 promil alkollü olduğu sonucu çıktı ve Nemutlu’nun sürücü belgesine el konuldu. Ancak avukat Cem Nemutlu, alkolmetrenin ölçümüne itiraz edip, alkollü olmadığını belirterek, kan testiyle ölçüm yapılmasını istedi. Ancak polis ekibi, böyle bir uygulama olmadığını belirterek sürücü belgesine altı ay süreyle el koydu.



Nemutlu, o gece Adli Tıp Kurumu’na gidip kan testini yaptırmak istedi. Ancak görevliler polis sevk etmediği için kandan alkol testi yapmadı. Nemutlu, sürücü belgesinin haksız şekilde alındığını iddia ederek, idari işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Nemutlu, Danıştay 8. Dairesi’nin başvuru üzerine bir süre önce Karayolları Trafik Yönetmenli’ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in alkolmetre ile ölçüme itirazı ortadan kaldıran maddesinin yürütmesini durduran kararını da mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme önce uygulanan idari işlemin yürütmesini durdurdu.



Avukat Cem Nemutlu dört aydır poliste olan ehliyetini temmuz ayında geri aldı. Ardından mahkeme Nemutlu’nun şikâyetçi olduğu idari işlemin iptaline de karar verildi. Mahkemenin, gerekçeli kararında, “Davacının cihazla yapılan ölçüm tutanığını imzalamayarak itiraz etmesi üzerine, kan tahlili için yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, cihazla yapılan ölçüm esas alınmak suretiyle sürücü belgesinin altı ay süreyle geçici olarak geri alınmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.



El konulan ehliyetini mahkeme kararıyla geri alan avukat Nemutlu, dört ay süreyle ehliyeti olmadığı için aracını kullanamadığını, belirterek İçişleri Bakanlığı’na karşı 5 bin YTL’lik tazminat davası açacağını söyledi. (DHA)

