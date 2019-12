'Daum'un kontrolü rutin'

T24 - 2009-2010 sezonunda Süper Lig'in son haftasında kaçan şampiyonluğun ardından hedef isimlerden birisi olan Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum'un yeni sezon öncesi geçirdiği sağlık kontrolünün rutin bir kontrol olduğu açıklandı. Kontroller sırasında Daum'a madde bağımlılığı ile ilgili bir testin yapılmadığı da belirtildi.





Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisine başlayan Daum, Nişantaşı'ndaki Doktorlar Merkezi Polikliniği'nde beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ yönetiminde ayrıntılı sağlık kontrolünden geçirildi.





Fenerbahçe Kulübü'nde geçtiğimiz günlerdeki görüşmenin ardından, sağlık kontrollerinden geçeceği bildirilen Alman çalıştırıcının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





Sağlık kontrollerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Serdar Dağ, Daum'un polikliniklerine kontrol için geldiğini ifade ederek, ''Yaptığımız bütün rutin tetkikler, artı bunun dışında kulak, burun, boğaz ve göz muayenesi normal çıktı. Herhangi bir patoloji bulamadık. 6 ayda bir zaten bu kontrollerini yaptırıyor'' dedi.





Basın mensuplarının, Daum'un sağlık kontrollerinin neden Acıbadem Hastanesi'nde yapılmadığı yönündeki sorusuna, ''Eşinin doktoru burada. Dolayısıyla eşiyle geldiği zaman kontrollerini yaptırır'' yanıtını veren Dağ, Fenerbahçe Kulübü'nün bu konuda yaptırımın olup olmayacağı sorusunu ise ''O bizi bağlamıyor. Biz kendisinin isteği doğrultusunda kontrol yaptırıyoruz. Şu an herhangi bir sorun yok. Durumu gayet iyi'' değerlendirmesinde bulundu.





Doç. Dr. Serdar Dağ, madde bağımlılığı ile ilgili herhangi bir test yaptırmadıklarını da ifade ederek, ''Öyle bir talep olmadı. Bizim yaptığımız sadece rutin kontrolleri, laboratuvar, kan tetkikleri, akciğer grafisi, kulak, burun, boğaz ve göz muayenesi oldu. Bunun dışında madde kullanımı ile ilgili herhangi bir tetkik yapmadık. Böyle bir talep de olmadı. Zaten o bizim işimiz de değil. Dolayısıyla o konu bizi ilgilendirmez'' diye konuştu.





Dağ, Daum'un polikliniklerinde sağlık kontrollerinden geçmesinin, eşinin talebi üzerine olduğunu tekrarlayarak, ''Dışardan herhangi bir talep bize gelmedi. Hocalık yapmaması için tıbben bir sorun yok'' diyerek sözlerini tamamladı.





Bu arada teknik direktör Christoph Daum, sağlık kontrolleri sonrası basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmazken, yapılan testlerle ilgili Doç. Dr. Dağ'dan bilgi aldıktan sonra poliklinikten ayrıldı.







Fenerbahçe Kulübü yapılan açıklamada, teknik direktör Christoph Daum'un, rutin sezon öncesi kontrollerinden geçtiği ifade edildi.





Açıklamada, bugün bir gazetede Christoph Daum'a bazı testlerin yaptırılacağı şeklinde bir haberin yer aldığı kaydedilerek, şöyle denildi:





''Sayın Daum, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmek üzere, her yıl sezon başında yapılan rutin bir sağlık kontrolünden geçecektir. Kendisine haberde iddia edildiği gibi rutin sağlık kontrol dışında test ya da testlerin uygulanması söz konusu değildir. Bu tarz sağlık kontrolleri her sezon başında tüm teknik heyet ve sporcular tarafından yapılarak sonuçlar içeren raporlar Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulur.''