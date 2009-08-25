Daum: Maçı çevirmemiz sevindirici

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Diyarbakırspor karşısında yenik duruma düşmelerine karşın maçı çevirmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'nin Diyarbakırspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, "Yenik duruma düştük. Yenik duruma düştükten sonra bu maçı çevirmemiz bizim için çok sevindirici. İkinci yarıda özellikle daha enerjik olduk, daha fazla pozisyon bulduk" dedi.



İyi bir Diyarbakır takımı gördüğünü ifade eden Alman teknik adam, "Umarım buraya gelen diğer rakipler de burada zor maçlar yapacaktır. Diyarbakırspor'a ve Ziya Doğan'a lige hoş geldin diyoruz. Umarım bu ligde kalıcı olurlar. Biz ilk defa bu 11'le sahaya çıktık. Takımın ritmini bulması için zaman gerekti. Maç içinde bu ritmi yakaladık" diye konuştu.



Bir soru üzerine transfer konusuna da değinen Daum, "Transfer konusunda yönetimimiz ve Aykut Kocaman sorumludur. Aykut Kocaman şimdiye kadar olağanüstü işler yaptı. Aykut hocaya güvenim yüzde yüz" dedi. <



Göğsündeki Atatürk rozetini de ilk kez takmadığını belirten Daum, "Ben Atatürk'ün fanatiğiyim. Bunu takarak saygımı göstermek istiyorum. En büyük Atatürk" diyerek sözlerini bitirdi. <br> <br>