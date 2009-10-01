Daum: Maç son dakikalarda pinpona benzedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda Moldova'nın Sheriff karşısında aldıkları galibiyetle, grupta önemli bir duruma geldiklerini ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Alman teknik adam şunları kaydetti: “Bugün güzel şeyler yaşadık, 3 puan aldık. Aynı zamanda bu 3 puanla grupta iyi bir durumda bulunuyoruz. Bugün gerçek anlamda akıllı oynadık. İkinci yarıya göre ilk devre daha kontrollü geçti, top çevirmekle uğraştık. İkinci devrenin başındaki gibi fazla baskı yapamadık. 1-0'ı bulduktan sonra bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyordu. Daha sakin oynamamız gerekiyor, defansta daha sağlam olmamız gerekiyor. Bunu takımımdan istiyorum. Sheriff takımı bizim için tehlikeli olan pozisyonlara girdi. Orada daha sağlam ve sakin oynamak gerekiyor.”

Sheriff galibiyetiyle grupta iyi bir avantaj yakaladıklarını ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Grubu geçmek için ileriki maçlarda elimizden geleni yapacağız” dedi.

Maçın sonuna doğru davranışımız pinpona benzedi

Daum, karşılaşmanın son dakikalarında sahada ortaya koydukları davranışın, futboldan çok pinpona benzediğini ifade ederek, ilginç bir benzetme yaptı.

Bu dakikalarda topu çok hızlı kaybedip, çok hızlı kazandıklarını ve bunun sürekli değiştiğini anlatmak istediğini ifade eden Alman çalıştırıcı, şöyle konuştu: “1-0'ı yakaladıktan sonra aslında o dönemde sağlam paslaşmalarla gerçek gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Gerekmeyen yerde hatalar yaptık. Rakip baskısı olmadığı halde hatalar yaptık. Bunun olmaması için daha sağlam daha temiz oynamamız gerekiyor. Maçın sonuna doğru davranışımız daha çok pinpona benzedi. Maça benzer bir şey kalmadı. Çok hızlı topu kazandık, kaybettik, bir daha kazandık, kaybettik. Orada daha sağlam bir şekilde topu kendi takımımızda tutmamız gerekiyor.



Tumani - Kuchuk tartışması



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum'un yardımcısı Ayhan Tumani'nin maçın son dakikalarında, rakip takip yedek kulübesi önünden geçerken, Sheriff Teknik Direktörü Leonid Kuchuk ile tartışması konusuna, Daum esprilerle yaklaştı.

Tumani, ısınan yedek oyuncularının yanına giderken, taca çıkan topu kendi futbolcularına vermek için Sheriff teknik direktöründen almak isterken, Kuchuk'dan tepki gördü.

Tumani'ye gösterilen tepkiye bulunduğu yerden adeta boksör gibi yumruklarıyla hareketler yapan Daum, toplantıda konuyla ilgili sorulara oldukça esprili yaklaştı.

Daum'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle: “Silvester Stallone'yi düşündüm o an. Onun için öyle bir hareket yaptım. Maçlardan öne sık sık Rocky Balboa müziğini dinliyoruz, onun için o anda o müzik aklıma geldi. Çok basit bir şey, sahanın dışında ve içinde her top için mücadele ettik.”

Ayhan Tumani, rakip takım teknik heyetinin maç sonunda yaşanılan bu gerginlik için kendilerinden özür dilediğini bildirdi.