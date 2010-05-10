Daum: Kazanmayı hak ettik

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, takımının bugün sahada çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, ''Bu gördüğümüz gerçek Fenerbahçe'ydi. Bugün biz daha iyiydik ve kazanmayı hak ettik'' dedi.



Daum, maçın ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü maçının çok zor bir maç olduğunu ancak iyi mücadele edip iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Futbolcularını kutlayan Daum, şöyle konuştu:



''Bu maçtan önce çeşitli açıklamalar oldu, ancak bugün bizi mutlu eden sporun öne çıkmasıydı. Zor maç olacağını biliyorduk. Son maçta da aynı performansı bekliyorum. Trabzonspor ile oynadığımız kupa finalinde bugün gördüklerimizi göremedik, ama bugün kompakt bir takım vardı sahada. Son maçta da bunu görmek istiyorum.''





Ankaragücü Başkanı Gökçek



Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek de yardımcı antrenör Ümit Özat'ın iki gündür maç toplantılarında futbolculara, duran toplara dikkat edilmesi gerektiğini anlattığını belirterek, şunları kaydetti:



''Bu konuda yaptığımız konuşmalara rağmen, gollerden ikisini duran toplardan yedik. Çok iyi oynadığımız söylenemez. İkinci yarının başında yediğimiz gol bizi tamamen maçtan koparttı. 3-0'lık skoru hakeme bağlamamız mümkün değil. Ancak yine de hakemin iyi bir yönetim gösterdiğini söyleyemeyiz. Bugün bizi en çok üzen konu, kendi taraftarımızın yönetim kurulumuza göstermiş olduğu tepkidir. Maç alıp satmak şerefsizlerin işidir. Böyle tepkileri hiçbir yönetim kurulu üyemiz hak etmiyor. Federasyonumuzdan özel bir ricamız olacak; hafta içinde basına yansıyan Broggi'ye gelen telefon konusunda sonuna kadar işin takipçisi olmaları gerekiyor.''





Ankaragücü teknik direktörü Limerre



Ankaragücü Teknik Direktörü Roge Lemerre de yükselen form grafiklerinin bugün kesintiye uğradığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ama devam edecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Biz bugün Fenerbahçe'nin gösterdiği performansı ortaya koyamadık, Fenerbahçe kadar iyi oynayamadık. Son günlerde kamuoyunda tartışılan konular futbolcuları etkilemiş olabilir, ama ben Türkçe bilmiyorum ve okumuyorum. Fenerbahçe buraya mevcut yerini korumak için geldi ve bunu başararak dönüyor.''



Ümit Özat'ın atılmasıyla ilgili soruya da Lemerre, ''Ümit'in atılması beni kötü yönde etkiledi. Ümit iyi bir hoca, ama o da tecrübe kazanacaktır'' cevabını verdi.



Ankaragücü yardımcı antrenörü Ümit Özat, Ankaragücü-Fenerbahçe maçını yöneten Kuddusi Müftüoğlu ile ilgili, ''Zaten benim beğendiğim bir hakem değil. Hakemlik titri zayıf olan bir hakem, ama maalesef lig bu hakemle gidiyor'' dedi.



Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Özat, şöyle konuştu:



''Duran toplardan iki tane gol yedik, dolayısıyla da yenildik. Verilmeyen golden sonra gayri ihtiyari bir tepkim oldu. 4. hakem hiç uyarmadan maçın hakemine söyledi. O da beni attı. Aynı şey diğer takımın kulübesinde olsa aynı cesaretle atabilecek miydi? Bunu yapabiliyorsa o zaman onu alnından öperim.''





