Daum: Hedefimiz lider olmak

'Umarım Beşiktaş maçında şans bizden yana olur'

'Kupada dikkatli olmalıyız'

'Şimdi daha istikrarlıyız'

Sakatlıklara rağmen...

FB TV'deki ''Teknik Analiz'' programında konuşan Daum, takımın Galatasaray maçıyla birlikte çok iyi bir hava yakaladığını belirterek, ''Ama bu, sadece Galatasaray maçındaki neticeden değil. Son dönemde özgüvenimiz de arttı. Biz tek kelimeyle bir bütünüz. Gerçekten iyi bir ekibiz. Saygı ve güven başarının temelidir. Şu an ikinci sıradayız. Hedefimiz lider olmak'' dedi.Daum, bundan sonraki en kritik maçlarının, önlerindeki maç olduğunu, bu saatten sonra maçların telafisinin bulunmadığını kaydederek, ''Galatasaray maçından önce çok zor bir durumdaydık. Özellikle zor durumlarda takım daha da bütünleşti ve gerçek gücünü her zaman gösterdi. Tabii, teknik direktör olarak ben her zaman sakin ve işime yönelik davranıyorum. Bu da takım için çok önemli'' şeklinde konuştu.Alman çalıştırıcı, Beşiktaş ile önümüzdeki hafta yapacakları derbi maçı kazanmaları için biraz şansa da ihtiyaçları olduğunu söyledi.Beşiktaş maçının şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Daum, şöyle konuştu:''Bizim o maça kadar lig mücadelemiz yok. Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı var, ama ne olursa olsun, bizim Beşiktaş'la oynayacağımız karşılaşma bir derbi maçıdır ve çok özeldir. Her mücadele öncesinde yaptığımız gibi rakip takımın her futbolcusunu, güçlerini ve zaaflarını analiz edip, en iyi, en hazır şekilde maça çıkmayı hedefleyeceğiz. Umarım Beşiktaş maçında şans bizden yana olur. Biraz şans gerekiyor o karşılaşmayı kazanmak için. BJK İnönü Stadı'nda oynadığımız ilk maçta önemli talihsizlikler vardı. Bazı pozisyonlarda şans hiç bizden yana değildi. Umarım şans bu kez bizden yana olur. Önemli olan takımın mücadele etmesi. Bunu yaparsak, gereken şansın bizden yana olacağına inanıyorum.''Christoph Daum, Manisaspor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına, ilk maçtaki 2-0'lık skor avantajıyla çıkacaklarını, ancak bu maçta dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.Manisaspor'da Isaac ve Simpson gibi çok yetenekli oyuncular bulunduğunu kaydeden Daum, ''Dikkatli olmamız gerekiyor, ama bundan önce bizim oyun karakterimiz, oyun tarzımız çok önemli. İlk maçta aldığımız 2-0'lık skor önemli bir avantaj. İlk maçın skor ne olursa olsun, biz en iyi 11 ile maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Manisaspor'u geçerek, kupada finale kalmayı hedefliyoruz'' dedi.Alman teknik adam, takım savunmasında son haftalarda çok başarılı olduklarını belirterek, son altı maçtır gol yememelerinin önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı.Daum, ''Ancak çok önemli bir nokta var. Son haftalarda hemen hemen aynı kadroyla sahaya çıktık. Takımın istikrarı için bu çok önemli. Daha önceki dönemlerde sık sık futbolcuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Örneğin Gökhan Gönül'ün en verimli olduğu yer sağ bek, ama bazı maçlarda sağ açık oynamak zorunda kaldı. Dolayısıyla şimdi gösterdiği performansı daha önce göremiyorduk. Şimdi daha istikrarlıyız, çünkü sık sık oyuncu değiştirmek zorunda kalmadık'' dedi.Takım savunmasının çok önemli bir temel olduğunu, ama ofansla maç kazanıldığını anlatan Daum, şöyle devam etti:''Bir maçı, daha sonra şampiyonluğu gol atarak kazanırsınız. Dolayısıyla ofansif oynamanız gerekiyor. Sadece defans ile hiçbir teknik adam ne maç, ne de şampiyonluk kazanır. Bir maçı orta sahada kazanırsınız, ama ön tarafta hücumda ataklarınızı sonuçlandırırsınız. Her oyuncu, hem atakta, hem de defansta görev yapmalı. Kaleciden gelen ilk top atağı başlatan vuruştur. O vuruşun da isabetli olması gerekir. Bazen çok geriye çekilen takımlarla oynuyorsunuz. Ofansta görev yapan oyuncu, her zaman atakta çözüm bulamayabiliyor. Dolayısıyla defanstan gelen oyuncuların atağa katılarak sürprizler üretmesi gerekir. Defanstan gelen oyuncular atakta çok etkili olabilir, olması da gerekir. Aynı zamanda, savunmadaki oyuncudan etkili olmasını ne kadar bekliyorsam, ofanstaki oyuncuların da savunmaya katkıda bulunmasını o kadar istiyorum. Olası top kaybında geriye dönüp defansa yardım etmeliler.''Sakatlıklar nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini, buna rağmen birçok istatistikte en üst sırada olduklarını dile getiren Daum, ''Geçen sezona göre, sezonun bu noktasında 10 puan daha fazla elde etmişiz. Bu şartlar altında takımımı bir daha kutluyorum. Gerçekten de geçen sezona göre başarılıyız. Tabii istatistiklere çok fazla önem vermemek gerek, ama güzel bir gösterge. Sonuçta takımı eleştirenler çok oldu, haksız yere eleştiriler gördük. Bu beni üzdü ama istatistikler bizi haklı çıkarıyor'' diye konuştu.