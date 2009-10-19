Daum: Gereken dersi alacağım

Fenerbahçe'nin serisi 8. haftada kaldı

Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantepspor’a uzatma dakikalarındaki golle 2-1 yenilen Fenerbahçe’de, teknik direktör Christoph Daum, bu yenilgiden gereken dersleri çıkardıklarını söyledi.Daum, ''Maç içinde futbolcularıma ulaşamadım. İlk gole dek çok net pozisyon vermedik. Boş alanları iyi kullanamadık. Bunları başarsaydık galip gelebilirdik. Maç içinde futbolcularıma ulaşmakta zorluk çektim. Ben ilk olarak hatayı kendimde ararım. Bu yenilgiden özellikle ben ders alacağım. Andre Santos'u oyuna alarak ilerde daha etkin olmak istedik ama yapamadık'' diye konuştu.Gaziantepspor deplasmanının çok zor olacağını bildiğini, rakibin pozisyonlarını iyi değerlendirdiğini ifade eden Daum, ''Bunun zor maçlardan biri olacağını daha önce de ifade etmiştim. 1-0'dan sonra baskı kurmalıydık ama bunu başaramadık. Skoru 2'ye çıkarmalıydık. İyi organizasyon yapamadık. Rakip, alanı bizden daha iyi kullandı. Ama bu maçtan gereken dersleri çıkarmalıyız. Diğer maçlara daha güçlü çıkacağız'' dedi.