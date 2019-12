Daum: Bizi Fransa'da zor bir maç bekliyor

T24 -

Lille avantaj peşinde

Daum, Fenerbahçe takımının Lille Metropol Stadı'nda yapacağı antrenman öncesinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına, ev sahibi Lille takımını değerlendirerek başladı.Lille'i iyi tanıdıklarını, kendisinin bu takımı yerinde izlediğini belirten Daum, ''Fransa'da çalışan tanıdığım diğer teknik direktörlerden bilgi aldım. Herkes Lille'in Fransa'nın en iyi takımı olduğunu söylüyor. Bizi zor bir maç bekliyor'' diye konuştu.Daum, yoğun maç trafiği yüzünden, yarınki maça özel antrenman yapma fırsatını fazla bulamadıklarını ifade ederken, ''Hedefimiz, yarınki maçta Fenerbahçe'nin gücünü sahada göstermek. Takımıma güveniyorum, elimize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor'' dedi.Emre, Lugano ve Baroni gibi sakat oyuncuların durumunun yarın belli olacağını bildiren Alman teknik adam, Roberto Carlos ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:''Carlos iyi bir oyuncu, ama kendi ayrılmak istedi. Kendi bu tercihi yaptı. Hayat devam ediyor. Onun yerine Santos oynuyor. İyi oynuyor bizi memnun ediyor. Üç kupada da yarışa devam ediyoruz, önemli olan bu.Grup maçlarından sonra kalitenin arttığı belli. Sonuçta, gruplardan en iyileri buraya geldi, yeni statüde oynanan maçların hepsi gerçekten iyi geçti ve heyecanın giderek arttığını artık görüyoruz.''Christoph Daum, bir başka soruya, ''Hedefimiz, her zaman oyun kontrolünü elimizde bulundurmak. Kendi sistemimize göre oynayacağız, oyun içinde tabii ki değişiklikler yapabiliriz'' yanıtını verdi.Daum, bir sonraki turda Liverpool ile oynama şanslarıyla ilgili bir soru üzerine ise daha önce bu konuda bir açıklama yapmadığını, ilkelerinin adım adım başarıyı düşünüp, uygulama yoluna gitmek olduğunu söyledi.Gökhan Ünal ile ilgili bir soru üzerine de Daum, bu futbolcuyu lig için transfer ettiklerini, Avrupa'da oynayamayacağını bildiklerini kaydetti. Alman çalıştırıcı, ''Bize ligde önemli katkı sağlıyor, biz bu transferden memnunuz'' dedi.Sarı-lacivertli savunma oyuncusu Bekir de ''Zorlu bir maça çıkacağınızı herkes biliyor, uzun zamandır yenilmeyen, hücum organizasyonu iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Hem ülkemizi hem de takımızı en iyi şekilde temsil edip, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Fransız takımının hücum anlamında etkili silahları var, biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık'' diye konuştu.Lille Teknik Direktörü Rudi Garcia da ilk maçtan avantajlı bir skorla çıkmak istediklerini belirtti.''Fenerbahçe'yi iyi inceledik. Türk takımı iyi bir takım, her an oyunu değiştirebilme güçleri var'' diyen Garcia, sözlerini, ''İlk maçta mutlaka galibiyet elde etmemiz gerekiyor, ikinci maçta bizi ateşli bir Türk seyircisinin beklediğini biliyoruz. Avantajımızı elimizden geldiği kadar iyi değerlendirmek istiyoruz'' diye sürdürdü.Sarı-lacivertli takımın, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin en iyi futbol takımlarından biri olduğuna işaret eden Garcia, yarınki maçta iki takımın birbirine denk ve şansların eşit olduğunu söyledi.