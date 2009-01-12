Dati'nin 'baba' bilmecesi çözüldü

Kimse onun adını tahmin edemedi

İlgili haberler



L’Express dergisinin haberine göre Dati, geçtiğimiz ağustos ayında kabine toplantısındameslektaşlarının ısrarları üzerine bebeği Zohra’nın babasının, Gucci’ye bağlı lüks ürün grubu PPR’ın CEO’su, milyarder işadamı François-Henri Pinault olduğunu söyledi.46 yaşındaki Pinault, iki yıl önce Valentina adlı bir çocuk sahibi olduğu Salma Hayek’ten Temmuz ayında ayrılmıştı. Dati, kızını dünyaya getirdikten beş gün sonra işbaşı yapmıştı.Çocuğun babasının kimliğinin sır olduğu dönemde ortaya atılan birçok spekülasyon vardı. İnternet haber sitesi “La Poste”, babanın ismiyle ilgili tahminleri konu alan bir anket başlatmış ve okurların işaretlemesi için şu isimleri sıralamıştı.1)47 yaşında ve evli. Çocuk doktoru olan kardeş Sarkozy’nin adından söz edilmesinin en önemli nedeni Dati’nin, Noel gecesini Sarkozy’lerin annesi André Mallah’in evinde geçirmesi.2)Eski İspanya başbakanı. Aznar, başlangıçta da iddiayı şiddetle yalanlamıştı.3)Sigortacı ve işadamı. Dati’nin yakın dostu. Gönül ilişkisinin bir süre önce bittiği belirtiliyor4)Sarkozy’nin 2007’de seçim zaferini dostlarıyla kutladığı Champs Elysées’deki Fouquet’s restoranının sahibi.5)Spor Bakanı ve Fransız ragbi milli takımı eski antrenörü.