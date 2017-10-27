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Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nden çalışmak için Datça'ya feribotla gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 21 kişi, pasaport ya da geçici kimliklerini ibraz edemeyince gözaltına alındı

27 Ekim 2017 19:41

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden çalışmak için Datça\'ya feribotla gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 21 kişi, pasaport ya da geçici kimliklerini ibraz edemeyince gözaltına alındı.
Bodrum\'dan kalkan 09.30 feribotuyla bir grup Suriyeli\'nin Datça\'ya hareket ettikleri yönünde bilgi alan Datça İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Karaköy\'ün Körmen Limanı\'nda önlem aldı. Saat 11.30\'da limana yanaşan feribot yolcuları inerken, pasaport ya da geçici kimliklerini ibraz edemeyen 21 Suriyeli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Datça Karaköy Yat Limanı inşaatında çalışan Mardinli bir işçinin aracılığıyla jandarmaya ilk ifadelerini veren 8\'i çocuk, 7\'si kadın ve 6\'sı erkek 21 Suriyeli\'nin çalışmak üzere Datça\'ya geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Pasaport ya da geçici kimliklerini gösteremeyen Suriyeliler, Türkiye\'ye Van\'dan girdiklerini, daha sonra Gaziantep, Ankara, İzmir ve Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne geldiklerini, ancak tüm bu yolculukları sırasında kimse tarafından durdurulmadıklarını anlattığı öğrenildi. Datça Jandarma Karakolu\'na götürülen gruptan kundağa sarılı bebekler ile 1-2 yaşlarında küçük çocukların bulunması dikkat çekti.

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