Datça'nın Kurubük Koyu ihaleye çıkarıldı; Belediye Başkanı, "Açılacak iş yerine ruhsat vermem" dedi

Muğla, Datça’nın Kurubük Koyu’nun üzerine tuvalet, duş ve soyunma kabini yapılarak 2 yıllığına kiralanmak üzere MUÇEV tarafından ihaleye çıkarılması hakkındaki tartışmalar sürüyor. İhale için 12 firma teklif verdi. Çevrecilerin ve bölge halkının tepkisinin ardından koyun ihaleyle imara açılmasına tepki gösteren Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, “Açılacak iş yerine ruhsat vermem” dedi.

Teklifleri alan Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV), 26 Ocak’ta açık artırma yoluyla ihaleye çıkacak. En yüksek teklifi veren firmaya koy 2 yıllığına kiralanacak.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Uçar, “Ben koyların ihale yoluyla işletmeye açılmasını doğru bulmuyorum. Orada açılacak bir işyerine ruhsat verilmesi mümkün değil. Zaten ihaleye çıkan MUÇEV’in işletme ruhsatı verme yetkisi yok. Böyle bir yeri kiraya veremezler. Eğer bu yetki, bende ise açık ve net söylemeliyim; işletme ruhsatı belgesini benden zor alırlar. Ruhsat vermem” diyerek çevrecilere destek oldu.

Şu ana kadar ihaleden vazgeçildiğine ilişkin bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydeden Uçar, “İhale ilanının kaldırıldığını öğrendik. Nasıl bir gelişme olacak, bilmiyoruz. Bu konuda Muğla Valisi Esengül Civelek ile görüşeceğim. İhalenin iptal edilmesi gerektiğini anlatacağım. Bu koylar, halkındır” diye konuştu.

"Yol haritası belirleyeceğiz"

İhalenin iptali için dilekçe verdiklerini belirten Muğla Çevre Platformu üyesi Faruk Şahin de yarın yol haritası çizmek için köylülerle birlikte toplantı yapacaklarını, seçenekler arasında eylemlerin de bulunduğunu ifade etti.