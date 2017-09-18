Datça'da müfredat protestosu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın (MEB) hazırladığı yeni eğitim müfredatı protesto edildi.

Datça Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen eyleme, çok sayıda kişi katıldı. \'Karanlığa teslim olmayacağız\', \'Katılımcı, bilimsel laik eğitim\' ve \'Ana dilde eğitim haktır\' yazılı pankartlar taşıyan grup, alkışlar eşliğinde, yeni müfredatın değiştirilmesi talebinde bulundu. Datça Demokrasi Platformu adına hazırlanan ortak basın açıklaması, öğrenci velisi olan İlke Önelge tarafından okundu. Hükümetin yeni bir rejim inşa ettiği öne sürülyen açıklamada, \"Siyasi iktidar, 30 Mart 2012 tarihinde kabul ettiği ve kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı kanun eli ile şu an yaşanmakta olan piyasacı ve gerici dönüşüme hız vermiştir\" denildi. Öğretim programlarının bilimsellikten ve nesnel gerçeklikten kopartıldığı savunulan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

\"Yaşananlar, yapılan değişiklikler ve eğitim politikaları bizlere göstermektedir ki AKP, düşünen, insan haklarına saygılı, soran, sorgulayan, eleştirel düşüncenin ve bilimin ışığında yetişen nesiler yerine, kendine koşulsuz biat eden kuşaklar istemektedir.\"

Açıklamada eşit ve özgür bir Türkiye mücadelesinde herkese görev düştüğü belirtildi.

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