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Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı (2)

KAYNAK İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI Muğla'nın Datça ilçesi, Kumyer Mevkii'nde çıkan ve 5 dönüm makilik alanı küle çeviren yangının, profil demir kaynağı yapılırken sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi

05 Temmuz 2018 22:45

KAYNAK İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla\'nın Datça ilçesi, Kumyer Mevkii\'nde çıkan ve 5 dönüm makilik alanı küle çeviren yangının, profil demir kaynağı yapılırken sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi. Su deposunun üzerini kapatmak için profilden çatı yaparken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle bir kaynak işçisi jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)

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