Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde büyüklüğünün 4.6-5.0 arasında olduğu belirlenen bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.24'te yerin 17.9 km derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü ilk olarak 4.6 olarak duyururken, daha sonra 5.0 olarak revize etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, aynı bölgede yerin 21.5 km derinliğinde saat 21.35'te 3.4 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

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