Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan depremi AFAD 4.6 büyüklüğünde duyurdu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1629372958397-deprem.jpg" alt width="591" height="440" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1629372996865-harita.jpg" alt width="660" height="331" /></p>\n<p>AFAD tarafından aktarılan veriler ise şöyle:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1629373110734-afad.jpg" alt width="590" height="257" /></p>\n</body>\n</html>