Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan depremi AFAD 4.6 büyüklüğünde duyurdu.

AFAD tarafından aktarılan veriler ise şöyle: