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Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

19 Ağustos 2021 14:34

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan depremi AFAD 4.6 büyüklüğünde duyurdu.

AFAD tarafından aktarılan veriler ise şöyle:

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