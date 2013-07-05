'Data polisi' zanlıyı internetten bulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Data Polisi Şubesi kuracak. Data polisleri, zanlıların internetteki işlemlerinden şahıs aramaları esnasında sanal ortamda iz sürme ve şüphelinin açık kimliğini tespit çalışmaları yapacak.



Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü, bilişim suçlarının önlenmesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor.

Dünya standartlarında uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına önem veren Emniyet Genel Müdürlüğü bu kapsamda Data Polisi Şubesi'ni kuruyor.

Data polisliği ile suçlularla mücadelede kurumların verilerinden yararlanarak zanlıların yakalanması hedefleniyor.

Data polisleri, zanlıların internetteki işlemlerinden şahıs aramaları esnasında sanal ortamda iz sürme ve şüphelinin açık kimliğini tespit çalışmaları yapabilecek.



Siber suçla mücadele



Öte yandan geçen sene siber suç kapsamına giren olay sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat arttı. 2011'de siber suç sayılabilecek 3 bin 793 olay yaşanırken bu rakam geçen sene 6 bin 718'e çıktı. Yakalanan şüpheli sayısı ise 2011'de 4 bin 4 iken 2012'de 2 bin 180 oldu.



Geçen sene bin 724 kredi kartı sahteciliği ve dolandırıcılığı yaşandı.

Polisler bununlarla ilgili 630 şüpheliyi yakaladı. İnteraktif banka dolandırıcılığı olayı 264 olurken 278 internet aracılığıyla dolandırıcılık gerçekleşti. Bu olaylarla ilgili toplam 176 kişi gözaltına alındı. 2012'de bilişim suçları ve sistemleri dolandırıcılığıyle ilgili 3 bin 669 olay meydana geldi. Bu olaylarla ilgili bin 85 şüpheli yakalandı. 2011'de ise olay sayısı bin 738, yakalanan şüpheli sayısı ise bin 842 oldu.