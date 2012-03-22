DASK Van'a 61 milyon lira ödedi

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Van depreminde konutları hasar gören sigortalı ev sahiplerine bugüne kadar 61 milyon lira ödeme yaptığını, bu rakamın önümüzdeki dönemde 80 milyon liraya ulaşabileceğini bildirdi. Babacan, DASK ile birlikte tüm sigorta sektörünün Van için yaptığı hasar ödemesinin de 150 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

Babacan, DASK’ın geçen yıl başlattığı “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasında dereceye giren illere ödül verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Zorunlu deprem sigortasının yaygınlaştırılmasına destek olacak hükümler içeren Afet Sigortaları Kanun Tasarısı’nı yeniden TBMM’ye sunduklarını ifade eden Babacan, önümüzdeki haftalarda bu tasarının TBMM’de ele alındıktan sonra yürürlüğe girmesini ümit ettiklerini kaydetti. Bugün Türkiye’de DASK’ı olan konut sayısının 3 milyon 800 bine ulaştığını anlatan Babacan, bunun tatmin edici düzeyde olmadığını söyledi.

DASK’ın faaliyetlerini değerlendiren Yönetim Kurulu Üyesi Okan Utkueri de, 2011’de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı yüzde 12.5 arttı. Bu artışın yüzde 5’i Van depreminden sonra gerçekleşti” dedi.