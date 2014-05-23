Darüşşafaka'dan Soma yetimlerine özel kontenjan ve kamp

Babasını ve annesini kaybeden başarılı çocukların eğitimini üstlenen Darüşşafaka Cemiyeti, Soma'da babasını kaybeden çocuklar için özel kontenjan ayırdı. Darüşşafaka yetimleri için özel bir yaz kampı da düzenleyecek. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, cemiyetin Danıima Kurulu üyelerine gönderdiği açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti olarak öncelikle Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan işçilerimize acil şifalar dileriz.

Darüşşafaka Ailesi olarak tüm Türkiye gibi Soma'da yaşanan büyük maden kazası karşısında derin üzüntü içindeyiz.

Tarihi boyunca ülkenin zor günlerinde yaraları sarmak için elinden gelen desteği veren Darüşşafaka, Soma'da yaşanan kazanın vahim boyutu ortaya çıktığı andan itibaren de yaraların sarılabilmesi için üzerine düşeni yerine getirmek için çalışıyor. Bu bağlamda ilk olarak da Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu elim olayda babasını kaybetmiş 4. sınıf öğrencilerini tespit etmeye çalışıyoruz.

21 Mayıs 2014 Çarşamba günü Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda görev yapan öğretmen ve mezunlarımızdan oluşan bir heyet, Soma için yola çıktı. Heyetimiz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'yle görüşmeler yapacak ve Darüşşafaka'nın giriş koşullarını taşıyan öğrencilere ve ailelerine birebir ulaşmaya çalışacaktır.

Bu elim olayda babasını yitiren ve Darüşşafaka'nın giriş koşullarını taşıyan öğrenciler için bu yıl Darüşşafaka'ya alınacak 120 öğrencinin dışında ayrı bir kontenjan oluşturulmasına ve sistemimiz içinde Darüşşafaka'da eğitim olanağı sağlanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Temmuz ayında, Soma'daki maden kazasında babasını kaybeden tüm 3. ve 4. sınıf öğrencileri için anne ve/veya öğretmenleriyle birlikte katılabilecekleri bir yaz kampı düzenleyeceğiz. İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın kampüsünde bir hafta sürecek bu kampta öğrenci ve velilerin Darüşşafaka'yı daha yakından tanıması ve yaşadıkları travmadan biraz olsun uzaklaşmaları hedeflenmektedir.

Darüşşafaka Cemiyeti olarak her zaman olduğu gibi Soma’da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın geride kalan evlatlarına karşı da eğitimde fırsat eşitliği misyonumuz çerçevesinde üzerimize düşen ödevi yerine getireceğiz."