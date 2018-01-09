Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2\'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20:00\'de İspanya ekibi Gran Canaria\'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu\'nda oynanacak.

İlk turda A Grubu\'nu lider olarak tamamlayan Darüşşafaka, Top 16\'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile karşılaşmış ve rakibini deplasmanda 84-65 mağlup etmişti. 14 hafta geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde de dengeli bir performans sergileyen İstanbul ekibi, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

Deplasman ekibi Gran Canaria ise ilk turda D Grubu\'nu 4\'üncü sırada tamamlarken, Top 16\'daki ilk maçında sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin\'i 100-81 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezon 15 maça çıkan Gran Canaria, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

İki takım resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.