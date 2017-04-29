Darüşşafaka Euroleague'e veda etti

Madrid'den 1-1'lik eşitlikle dönen İstanbul temsilcisi, evinde oynadığı iki maçta da rakibine yenildi ve elenmekten kurtulamadı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 24-21, ikinci çeyreği ise 45-38 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte de Darüşşafaka’dan fazla sayı bulan Madrid temsilcisi, son çeyreğe 72-58 önde girdi. Darüşşafaka’nın son çeyrekteki çabaları sonuç getirmedi ve maç Real Madrid’in üstünlüğüyle bitti.

Bu sene Dörtlü Final, 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Fenerbahçe, CSKA ve Real Madrid Dörtlü Final'i garantileyen üç takım. Diğer ekip de Efes-Olympiakos eşleşmesinden tur atlayan takım olacak. Efes, seride 2-1 önde.

Efes'in de kazanması durumda, Euroleague Dörtlü Final'de ilk kez iki Türk takımı birden olacak.