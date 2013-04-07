'Darüşşafaka, hayır sahiplerinden daha çok ilgi bekliyor'

Milliyet yazarı Güngör Uras, Darüşşafaka Cemiyeti'nin kuruluşunun 150 vesilesi ile yazdığı yazısında cemiyeti tanıtarak "Maslak’ta 87 bin metrekare üzerine inşa edilen modern eğitim tesislerinde 409’u kız, 548’i erkek toplam 957 öğrenci eğitim görüyor. Bunların 488’i yatılı öğrenci. 2012 yılında öğrenci başı ortalama harcama 20.650 TL oldu" dedi. Uras, "Darüşşafaka’nın eğitim faaliyetinin sürdürülmesi, eğitimden yararlanan öğrenci sayısının artırılması, daha iyi eğitim verilebilmesi yıllık eğitim harcamalarını karşılayabilecek nakit girişine bağlı" diyerek hayır sahiplerine ilgi göstermeleri için çağrı yaptı.

Güngör Uras'ın Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Darüşşafaka Cemiyeti, 150 yıldır babası vefat etmiş, ekonomik durumu yetersiz, başarılı çocukların, ilkokul 4. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim-öğretim giderlerini karşılıyor. Yatılı ve gündüzlü düzende İngilizce eğitim yapılan Darüşşafaka’da öğrencilere ikinci bir yabancı dil daha öğretiliyor.

Maslak’ta 87 bin metrekare üzerine inşa edilen modern eğitim tesislerinde 409’u kız, 548’i erkek toplam 957 öğrenci eğitim görüyor. Bunların 488’i yatılı öğrenci.

2012 yılında öğrenci başı ortalama harcama 20.650 TL oldu. Okulda 152 öğretim üyesi var. Personel giderleri okul giderlerinin yüzde 66’sını oluşturuyor.

Eğitimde başarı çizgisi yüksek. 2011 yılında okuldan mezun olan 98 öğrencinin 96’sı, bir yüksek eğitim kurumunda okuma imkanına kavuştu. Darüşşafaka bağışla yaşıyor. Eğitim giderleri hayır sahiplerinin bağışlarıyla karşılanıyor. 2012 yılı gelirleri toplamı 64 milyon TL’nin yüzde 45’i rezidans ve sağlık üniteleri bağışçılarından, yüzde 17’si tereke ve taşınmaz mal bağışçılarından, yüzde 15’i kurumsal, yüzde 12’si kişisel bağışlardan, kalanı uzun süreli yatırım gelirlerinden sağlandı. 220 milyon dolarlık gayrimenkulü var.

Darüşşafaka’nın toplam değeri 220 milyon dolara ulaşan gayrimenkulü var. Buna karşılık okul binası inşaatı ile ve de bağışçılar için Yaşam Evleri ve sağlık tesisleri inşaatı amacıyla kullanılan uzun vadeli krediden 21 milyon dolarlık bir borç bakiyesi kaldı.

Gayrimenkul varlığı, hayır sahiplerinin hayatta iken veya ölüme bağlı bağışlarından oluşuyor. Darüşşafaka’nın eğitim faaliyetinin sürdürülmesi, eğitimden yararlanan öğrenci sayısının artırılması, daha iyi eğitim verilebilmesi yıllık eğitim harcamalarını karşılayabilecek nakit girişine bağlı. İşte bu nedenle Darüşşafaka, hayır sahiplerinden daha çok ilgi bekliyor.

Bağışçılara bakım hizmeti

Yaşlılıkların da kimseye bağımlı veya yük olmak istemeyen varlıklı kadınlar ve erkekler için Yaşam Evleri önemli bir imkan. Darüşşafaka Cemiyeti’nin ana hedefi yetim çocuklarına eğitim veren okulun eğitim kalitesinin yükseltilmesi, kapasitesinin artırılması.Son 7 yıldır başkanlık sorumluluğunu taşıyan Zekeriya Yıldırım, yeni bir eğitim kampüsü projesinin gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar başlattı.

Darüşşafaka’nın dün genel kurul toplantısı vardı.Yapılan seçimler sonucu başkanlık süresi dolan Zekeriya Yıldırım yönetim sorumluluğunu Talha Çamaş’a devretti.

Darüşşafaka'da okumadım ama faaliyetlerine inandığım için otuz beş yıldır cemiyetin üyesiyim, destekçisiyim. Fırsat buldukça, bugün yazdıklarıma benzer yazılarla

Darüşşafaka’nın önemini hatırlatmaya çalışırım.

Darüşşafaka, imkanı olan ve eğitime katkıda bulunmak isteyen hayır sahiplerinin ilgilerini bekliyor.