Darüşşafaka Cemiyeti Kurban Bayramı Açıklaması

T24- 147 yıldır babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli olan çocuklara kaliteli bir eğitim sunan ve Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka bir Kurban Bayramı açıklaması yaptı. Cemiyet yaptığı açıklamada yardıma muhtaç öğrenciler için yardım çağrısında bulundu.





Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurban Bayramı açıklaması şöyle;



"Darüşşafaka Cemiyeti 147 yıldır; babası hayatta olmayan, yetenekli, maddi olanakları yetersiz çocuklara ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar eğitim fırsatı sunarak, onların yaşamlarını değiştirmektedir. Kurulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği bağışlar ile binlerce öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimini sağlamaktadır.





Bugüne kadar Kurban Bayramları'nda Cemiyetimize yapılan kurban bağışları da Cemiyetimizin önemli bağış kalemlerinden biri olmuştur. Ancak, bu yıl canlı hayvan piyasasının içinde bulunduğu spekülatif durum nedeniyle, Darüşşafaka Cemiyeti Kurban kesimi yapmama kararı almıştır.









Hayırsever bağışçılarımızdan elde edilen bağışlar, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat yaşamlarını okulda geçiren 836 öğrencimizin yemek, barınma, giyim ve eğitim giderlerine harcanacaktır.



Talebi daha kısıtlı olan, okulumuzun yemeklerinde kullanılabilen ve kesim süresinde zaman kısıtlaması olmadığı için fiyat spekülasyonlarından etkilenmeyecek Adak Kurbanları ise bağışın gerçekleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası kesilmeye ve öğrencilerimizin yemeklerinde kullanılmaya devam ediyor olacaktır.



Kurban Bayramı vesilesiyle, Darüşşafaka’nın “eğitimde fırsat eşitliği “ misyonuna destek olmak, bağışlarıyla çocuklarımıza bir gelecek hediye etmek isteyen hayırseverler, bağışları için web sitemizdeki online bağış menüsü ve aşağıda belirtilen kanalları kullanarak bağışlarını yapabilirler."



Diğer bağış kanalları ve yöntemleri



Darüşşafaka Cemiyeti’nin çeşitli bankalardaki TL, ABD Doları ve Euro hesaplarına havale, EFT veya transfer yaparak,



Düzenli bağış formu ile (Kredi Kartı Bağış Formu)

Telefon Bankacılığı ve ATM’lerden “bağış” menüleri aracılığı ile,

Bankaların internet bankacılığı olanaklarını kullanarak, internet şubelerindeki "bağış" menüleri aracılığı ile 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz.



Bu bankaların listesi ile Cemiyetimizin hesaplarının bulunduğu şubeler ve iban numaralarına www.darussafaka.org linkinden ulaşabilirsiniz.



Teşekkürlerimizle.

Darüşşafaka Cemiyeti