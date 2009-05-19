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Yaşam

Darülfünun öğrencileri anıldı

19 Mayıs 2009 05:25

Çanakkale Savaşlarında şehit düşen Darülfünun öğrencileri, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen törene katılanlar, Kabatepe Ana Tanıtım Merkezi'nde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Soylet, "Tarih boyunca hiçbir ulusa kolayca nasip olmayan, Yüce Türk Milletinin kahraman evlatlarınca, yakın tarihimizin şeref sayfalarına nakşedilen büyük bir mücadelenin, Çanakkale Zaferi'nin 94. Yıl Dönümünde, bu muharebelerde şehit olan atalarımızı ve 18-19 Mayıs 1915 gecesinde burada hayatlarını kaybeden İstanbul Üniversiteli gençleri anmak için bir araya geldik" dedi.

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