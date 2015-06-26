Darülaceze çalışanlarından mobbing isyanı

Darülaceze'de yöneticilerin mobbing uyguladığını belirten bir grup Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesi çalışan, Darülaceze önünde basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yelekçi'nin de destek verdiği açıklama sırasında, "Mobbing uygulamasına hayır" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını okuyan çalışanlardan Sevim Özgenç, "Darülaceze çalışanları olarak son beş yıldır büyük baskılarla karşı karşıyayız. Mevcut yöneticiler tarafından sürekli hakaret, aşağılama ve psikolojik baskı altında tutulmaktayız. Yer değişiklikleriyle ya da iş vermeme şeklinde keyfi uygulamalarla işimizi bırakmaya ya da emekli olmaya zorlanmaktayız. Ağır iş koşulları nedeniyle psikolojik olarak iyi durumda olmayan biz çalışanlar, intihar edilecek noktaya getirilmekteyiz" dedi.

Darülaceze çalışanları, bir çalışanın sabah saatlerinde yöneticinin mobbing uygulaması nedeniyle, kafasını cam kapıya çarptığını ve hastanelik olduğunu açıkladılar.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yelekçi de yaptığı açıklamada "Bu yapılan mobbing uygulamasıdır. Darülaceze'de çalışan çok sayıda insana yapılmaktadır. Bununla ilgili Ankara'ya döner dönmez bir soru önergesi hazırlayacağız. Çalışanlarımız yalnız değildir. Biz onların arkasındayız" dedi.