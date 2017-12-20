Darpla suçlanan Yunusemre Belediye Başkanı: Bir deliyle uğraşıyoruz

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Yunusemre Belediyesi\'nin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi, Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ın silah zoruyla kaçırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın yargıya taşındığını ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Mehmet Çerçi, hem Suat Diktaş hem de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'i eleştirdi. Başkan Çerçi, \"Bir deliyle uğraşıyoruz. Birileri de buradan siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor. Bu adam arıza, hasta. Bizim Sarı Bina\'ya (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) yatırılması gereken bir adam. Hatta onun destekçileri de, ondan medet umanlar da tedaviye muhtaç\" dedi.

Manisa\'nın Saruhanlı Belediyesi\'nin Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ı, darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Yunusemre Belediyesi\'nin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi, basın karşısına geçerek açıklama yaptı. Darp iddialarıyla ilgili konuşan Mehmet Çerçi, \"Ekim ayında bu şahsın günün 10 saatinde belediyede dolaştığı, gece gündüz belge edinmeye çalıştığı şeklinde bize ihbarlar gelmişti. Muhtemel FETÖ bağlantısı olan bir şahıs. Daha önce birkaç defa belediyemize girmek için başvuru yapmış, talepleri birkaç kez reddedilmiş. Gerekli tedbirleri aldık, uyarıları yaptık. Bir kuruma gittiğimizde orada suçüstü oldu ve \'gel bakalım senin derdin nedir?\' diye sorduğumuzda kendine göre savunmalar geliştirdi. Ruh sağlığı bozuk, şizofrenik sorunları olmaz, manik depresif olan bir şahısla karşılaştığımı gördüm. Bu olayı şehrin valisine bildirdik. Bunun FETÖ ile bağlantısının olabileceği şeklinde 2 Kasım\'da Valiliğe dilekçe verdik. Bu tehlikeli bir adam. O tarihlerde Başsavcı Ahmet Çiçekli ve Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç\'e gittim. Bu konuları ilgili birimlerle paylaştık, müracaatımızı yaptık\" diye konuştu.

Darp iddialarıyla ilgili CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasını da eleştiren Mehmet Çerçi, şöyle konuştu:

\"Siyasilerle işbirliği halinde, \'Adam kaldırdı\' gibi aslı astarı olmayan iddialar ortaya attı. Bizim elimizde kamera görüntüleri, ses kayıtları var. Biz zaten davamızı açtık, suç duyurusunda bulunduk. Adam, \'Darp edildim\' diyor, raporu yok. Polise, savcılığa başvurusu yok. Çünkü darp yok. \'Beni dövdüler\' diyen adamın adliyeye müracaatı yok. FETÖ\'nün bağlantılı olabileceği bu tür adamlarla bazı siyasilerin ne işi var? Bir siyasi bu adamı kullanabilir mi? Bunlar ruh sağlığı bozuk tipler. Hekim olarak bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Birileri bizi hedef yapmaya çalışıyor. Biz işimize bakıyoruz. Bu artık adli bir olaydır.\"

\'SARI BİNA\'YA YATIRILMASI GEREKEN BİR ADAM\'

Başkan Çerçi, bu kişinin ruh sağlınının da bozuk olduğunu öne sürerek, Manisa\'da \'Sarı Bina\' olarak isimlendirilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne yatırılması gerektiğini söyledi. Çerçi, \"Bu vatandaş parti genel merkezine bizi şikayet etmiş. Akıl olmayınca, hırs aklın önüne geçince böyle şeyler oluyor. Ben genel merkeze gittim, bu konuyu konuştum. Bu adam belediyeden evrak peşinde koşuyor. Bir deliyle uğraşıyoruz. Birileri de buradan siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor. 4.5 aydır rapor alıyor. İşe hiç başlamadan 4,5 ay rapor nasıl alınır? Raporda depresif bozukluklar yazıyor. Bu adam arıza, hasta. Bizim sarı binaya yatırılması gereken bir adam. Hatta onun destekçileri de, ondan medet umanlar da tedaviye muhtaç\" diye konuştu.

AK Parti\'de bazı belediye başkanlarının görevden alınması döneminde bu iddiaların gündeme getirilmesinin manidar olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, \"CHP\'den de belediye başkanları görevden alındı ya \'Biz rövanş alabiliriz\' diye bakıyorlar. Bizim FETÖ ile bağlantımız, rüşvetimiz, yolsuzluğumuz varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapsın\" dedi.

TOKİ\'LER MART AYINDA TESLİM EDİLECEK

Basın açıklamasında Toplu Konut İdaresi ile birlikte yürütülen Akgedik Toplu Konut projesiyle ilgili de konuşan Mehmet Çerçi, ilk 1100 konutun Mart ayında teslim edileceğini açıkladı. Çerçi, \"Biz Mart ayında büyük bir törenle anahtarları teslim edeceğiz. İkince etapta 1584 konutta hızla yükseliyor. Önümüzdeki aylarda talep toplamaya başlayacağız. Seçime kadar 1900 konutun sahiplerine teslim edileceğini düşünüyorum. OSB işçilerine yapılacak 5 bin konutla birlikte 10 bin 500 konut önümüzdeki 6-7 yıl içinde teslim edilmiş olacak\" diye konuştu.

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