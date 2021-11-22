Darphane, yeniden Hamit ve Reşat altınlarını basacak

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki olumsuz sonuçlarını önlemek adına, taklit edilen ürünlerden ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darphane tarafından basılarak en kısa zamanda piyasaya sürülmesine karar verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise daha sonra tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur."