-DARPHANE VE DAMGA MATBAASINA ATAMA ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Sadettin Parmaksız, Van Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa Uçkan getirildi. Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine Müsteşarlığında açık bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Sadettin Parmaksız atandı. Van Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa Uçkan getirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman Şimşek, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Dr. Gürsel Küsek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne İsmail Kalender atandı. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kurtulmuşlu, bu nedenle boşalacak Orman Genel Müdür Yardımcılığına da Denizli Orman Bölge Müdürü Adem Oklu getirildi. Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugayı Askeri Mahkemesi Hakimi Kıdemli Binbaşı Erhan Ermişoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakim Binbaşı Halil Murat Berberer, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcılığına atandı. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına, Adalet Başmüfettişi Bilgin Başaran getirildi. Ayrıca 19 Adalet Başmüfettişliğine atama yapıldı.