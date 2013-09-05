Darphane önünde gerginlik

Binadaki Bandrol makinelerinin başka yere taşınmasına tepki gösteren eylemcilerle binanın güvenlik görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Darphane bünyesinde bulunan Cevizli'deki Damga matbaasındaki bandrol makinelerinin bugün taşınma işlemi vardı. Buna karşı çıkan ve yaklaşık 2 aydır eylem yapan bir grup Basın İş Sendikası üyesi de binanın önünde toplandı.

Bandrol makinelerinin taşınmasını engellemek istediler

Sabah erken saatlerde makineleri almak için getirilen 3 TIR içeri girmek için harekete geçti. Kapının önünde toplanan sendika üyeleri TIR'ların önüne geçerek içeri girmesine izin vermeyince, araçlar tekrar bekledikleri noktaya döndü. Bu sırada Darphane Ek Hizmet binasının güvenlik görevlileriyle eylemci grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Sonunda polis amirleri ve sendika üyeleri arasında yapılan konuşmayla karşılıklı anlaşmaya varıldı.

TIR'lar teker teker içeri alınırken, bir grup sendika üyeside polisle birlikte makinelerin yükleneceği bölüme gitti. Sabah saat 10.00'da başlayan yükleme işlemi halen devam ediyor.

Darphane’de greve çıkılmasının ardından bandrol yapımında sıkıntı olabileceğini öngören Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen haftalarda Sicpa’ya, “Bandrolleri grev sürecine firmanız tarafından belirlenecek başka bir basım tesisinde yaptırın” talimatı vermişti. Sendika, yapılanan 'grev kırıcılık' olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuştu.