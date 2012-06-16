Darphane önemli olayları anmak için hatıra para basıyor

Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Türkçe Olimpiyatları için 10. yıla özel madeni para basıldı.

1995'te Dünya Hoşgörü Yılı, Kasım 1996'da Dünya Gıda Zirvesi, 1998'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı anısına uygulanan hatıra para basımı bu yıl da Sayıştay'ın 150. Yılı ve Türkçe Olimpiyatları'nın 10. Yılı anısına uygulandı.

Olimpiyatlara özel 2 bin adet 50 lira değerinde hatıra 'gümüş para' ve 1 milyon adet 1 TL olarak iki şekilde basılan paraların üzerinde 'İnsanlık El Ele' sloganı ve Türkçe Olimpiyatları 10. yıl özel logosu bulunuyor. Hatıra para basımı milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla basılıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde hatıra para basılmasıyla ilgili bulunan resmi açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: "1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun'un 1. maddesi uyarınca; "milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler" dolayısıyla madeni hatıra para çıkarılmaktadır. Hatıra para çıkartılması görevi 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda hatıra para, hatıra madalyon ve hatıra nitelikli ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Basımı yapılacak hatıra paralar, yılda bir kez toplanan "Karar Kurulu" tarafından belirlenmekte ve yıllık hatıra para basım programı oluşturulmaktadır. Madalyon ise madeni para, madeni hatıra para ve nişan dışında üretilen, metal ve sanatsal özellikleri ile boyutları farklı ürünlere verilen addır. Genel Müdürlüğümüzde ayrıca talebe bağlı olarak rozet, kokart gibi ürünler de yapılmaktadır."

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün bu kapsamda daha önce para bastığı önemli olay ve günler ise şöyle: Kırkpınar Yağlı Güreşleri 650. Yıl Hatıra Parası, Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Parası, Türk Hava Kuvvetleri 100.Yıl Hatıra Parası, Yedi Bölge Şehirleri Serisi No.2 ''Mardin - Diyarbakır'' Hatıra Parası, Hicaz Demiryolu - Medine İstasyonu Hatıra Parası, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları - Trabzon Gümüş Hatıra Parası, Dolmabahçe Saat Kulesi Hatıra Parası, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları "Erzurum 2011 - Kayak" Hatıra Parası(Gümüş), Osman Hamdi Bey/Arkeoloji Hatıra Parası, Ertuğrul Fırkateyni Hatıra Parası, Kuran'in Nüzülünün 1400. Yılı Hatıra Parası, 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Hatıra Parası, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Madalyonu, Ahırkapı Feneri Hatıra Parası, Dericilik Hatıra Parası, Geleneksel Türk El Sanatları, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Gümüş Hatıra Para Seti, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Bronz Hatıra Para Seti, Kuran'ın Nüzulü'nün 1400. Yılı Hatıra Parası(Altın).

Hazırlanan paranın bir yüzünde Türkçe Olimpiyatları logosu, diğer yüzünde ise bu yıl seçilen 'İnsanlık el ele' sloganı yer alıyor. 925 ayar gümüşten yapılan ve nominal değeri 50 TL olarak belirlenen hatıra paralar 100 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Toplam 2 bin adet basılan paralardan bin 200 tanesi satılmış. Kalan 800 adet hatıra paranın ise kısa süre içinde tüketileceği tahmin ediliyor. Hatıra paradan almak veya koleksiyonuna koymak isteyenler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş'ta bulunan satış mağazasına uğramaları ya da internet üzerinden sipariş vermeleri gerekiyor. Alınan hatıra paraların yanında, hangi tarihte kaç adet basıldığını da yazan bir orijinallik sertifikası takdim ediliyor.

Kültür, sanat ve milli değerleri korumayı ve yaşatmayı hedefleyen hatıra paraların hazırlanması ilgili bakanlıkların iznine ve onayına tabi olduğunu hatırlatan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, "Her yıl büyük bir heyecanla bekler hale geldiğimiz Türkçe Olimpiyatlarına biz de bastırdığımız bu paralarla destek veriyoruz." şeklinde konuştu.