Darphane, asgari ücretle çalışacak 46 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 18 meslekte 46 işçi alacak. İşçi kadrolarına yerleşecek adayların 2 ay deneme süresi olacak ve 2825 TL olan asgari ücretle işe alınacak. Meslekten ihraç edilenler, kamu haklarından mahrum olanlar bu işe başvuramayacak.

Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Beşiktaş ve Kartal ilçelerindeki ofislerde çalışmak üzere 46 kamu işçisi alımı için ilana çıktı. Kamu işçisi alımı için Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

İşe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının 4 katı kadar asıl; asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlüğün yapacağı sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

KPSS'ye tabi alımlar arasında 3 işçi, "kimya laboratuvarı görevlisi" olarak çalıştırılacak. Darphane'de vasıflı işçi olarak görevlendirilecek işçilerde öğrenim durumu olarak ön lisans kimya teknolojisi veya laboratuvar bölümlerinden birinden mezun olma şartı bulunuyor.

Darphane, 2 kadroyu da kuyumcu ve takı tasarımı teknikeri için açtı. Öğrenim durumunda ise Ön Lisans kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü mezunu şartı aranıyor.

Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri için 2 kadro açıldı. Yine bu alanda da ön lisans, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak şartı konuldu.

Kuraya tabi alımlarda ise şu açık pozisyonlar bulunuyor:

-Elektrik tekniker, 2 işçi

-İnşaat teknolojisi teknikeri, 1 işçi

-Matbaa işçisi, 6 işçi

-Tornacı (Torna tezgahı işçisi), 2 işçi

-Elektrik teknisyeni, 3 işçi

-Endüstriyel otomasyon teknolojisi / otomatik kumanda / endüstriyel otomasyon teknolojisi (Elektronik) / kontrol ve enstrümantasyon teknisyeni, 1 işçi

-Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, 4 işçi

-Bilgisayar destekli tasarım - imalat elemanı, 2 işçi

-Yüzey işlemcisi (Kuyumculuk), 1 işçi

-Metal kaplamacı (Sıcak daldırma), 1 işçi

-Kuyumcu - altın ve gümüş işleme, 2 işçi

-Ofset baskı operatörü, 2 işçi

-Makine bakım onarım teknisyeni, makine bakım onarımcısı, 7 işçi

-Metal teknolojisi teknisyeni, 3 işçi

-Elektronik teknisyeni, 2 işçi

Başvurular 14 Kasım'a kadar

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak 8 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Noter kura çekimi, 14 Kasım 2021 günü Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde yapılacak, fakat koronavirüs salgını nedeniyle kura yapılacak salona hiçbir aday alınmayacak.