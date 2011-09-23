Darphane altın üretimine yetişemiyor

T24 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan hesaplamaya göre, fiyatı rekor üstüne rekor kıran altının üretimine yetişilemiyor.

Fiyatı rekor üstüne rekor kıran altının üretimi de bu yılın Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ağırlık bazında yüzde 105 arttı. Bu artışta, daha çok takı olarak kullanılan ziynet altın üretimindeki yüzde 25'lik düşüşe karşın, meskük (Ata Lira) altın üretimindeki yüzde 294,1'lik artış belirleyici oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl Ağustos ayında 1,7 tonu meskük, 2,4 tonu da ziynet altın olmak üzere toplam 4,1 ton altın üretilirken, bu yılın aynı ayında 6,7 tonu meskük, 1,8 tonu da ziynet altından oluşan toplam 8,5 ton altın üretildi. Böylece altın üretimindeki artış Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105 oldu.

Altında Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, adet bazında üretim artışı ise yüzde 60,3 olarak gerçekleşti.

2010 yılı Ağustos ayında 546 bin 560 adedi ziynet, 250 bin 656 adedi meskük altın olmak üzere 797 bin 216 adet, 2011 Ağustosunda ise 346 bin 823'ü ziynet, 931 bin 774 adedi de meskük olmak üzere toplam 1 milyon 278 bin 597 adet altın üretildi.



Ocak - Ağustos üretimi

Altın üretimi ağırlık bazında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,5 artış gösterdi.

2011 Ocak-Ağustos döneminde 44,1 ton altın üretildi. Bu rakamın 24,4 tonunu ziynet altın, 19,7 tonu da meskük altın oluşturdu.

Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 21,8 tonu ziynet, 6,1 tonu da meskük altın olmak üzere yaklaşık 28 ton altın üretilmişti.

Adet olarak bakıldığında ise geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 764 bin 451 adet ziynet, 913 bin 105 adet de meskük altın üretilmişken 2011'in aynı döneminde 8 milyon 297 bin 143 adet ziynet altın, 2 milyon 833 bin 51 adet de meskük altın üretildi.



Temmuz - Ağustos

Altın üretiminde ağırlık bazında aylık artış oranı ise yüzde 40 oldu. Temmuz ayında yaklaşık 1,9 tonu meskük, 4,2 tonu ziynet olmak üzere 6,1 ton altın üretilmişken Ağustos ayında söz konusu rakamlar sırasıyla 6,7 ton ve 1,8 ton olarak gerçekleşti.



Meskük ve ziynet altını



Darphane meskük ve ziynet olmak üzere iki tür Cumhuriyet altını basıyor. Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için Ata Lira olarak da anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altını genelde takı olarak alınıyor.