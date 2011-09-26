-Darp edilen doktora protesto ADANA (A.A) - 26.09.2011 - Adana-Osmaniye Tabip Odası üyelerinin, bir kadın doktorun görevi başındayken darp edilmesini kınamak için açıklama yaptığı sırada, bir kişi de darp edilen doktoru protesto etti. Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya, olayın yaşandığı Adana Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, görevi sırasında hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayıp darp edilen Fulya Kaya'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının huzurlu ve saldırıya uğramayacakları bir ortamda hizmet verebilmeleri gerektiğini ifade eden Kaya, olayı kınadı. Bu sırada, Mahmut Yüksekdağ isimli bir kişi de, darp edilen kadın doktorun ilgisizliği yüzünden kardeşinin 2009 yılında hastanede öldüğünü iddia ederek, Doktor Kaya'ya tepki gösterdi. Kadın doktor hakkında şikayetçi olduklarını ve Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını öne süren Mahmut Yüksekdağ, ''Benim kardeşimin 4 çocuğu yetim kaldı. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum'' dedi. Yüksekdağ, polis ekipleri tarafından hastane önünden uzaklaştırıldı. Adana Devlet Hastanesi'nde tedavi etmek istediği hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan Dr. Fulya Kaya'nın sağ elmacık kemiği 2 yerinden kırılmıştı.