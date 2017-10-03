Darıca'daki yangında 3 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan 3 kişi ile dumandan etkilenen 13 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak Eren Sitesi\'nde 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sararken, apartmanı ise yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, bodrum kattaki dairede bulunan 38 yaşındaki Suna Gültekin, 30 yaşındaki Gülay Sevinç ve 1 yaşındaki Havvanur Sevinç yaralandı, üst katlardaki 13 kişi ise dumandan etkilendi. 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne, dumandan etkilenenler ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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