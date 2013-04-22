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Yaşam

Darıca'da ziyaretçinin verdiği yiyecek zebrayı öldürdü

'Ziyaretçilerimiz iyilik yapmak isterken aslında o hayvanın ölümüne bile neden olabiliyor'

22 Nisan 2013 15:06

Darıca Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin yanında getirdikleri yiyeceklerin hayvanlara verilmesi nedeniyle bir zebra zehirlenerek öldü.

Darıca Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti veterinerlerinden Cenk Korugan, 'Tedavi sürecine başladık ama kurtaramadık. Ziyaretçilerimiz iyilik yapmak isterken aslında o hayvanın ölümüne bile neden olabiliyor' diye konuştu.

Korugan, ziyaretçilerin en çok aslanlar için tavuk butu, maymunlar için bisküvi ve çerez, zebralar için lahana, ayılar için de mısır koçanı getirdiğine dikkat çekerek, bunların verilmemesi için ziyaretçilerle tartıştıklarını ancak uyarılarına rağmen engel olamadıklarını söyledi.

Milliyet gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 300 türde 3 bin hayvanın yaşadığı parkta yaşanan doğumlar ise yüzleri güldüdü. Bu yılın ilk doğumu mantolu pavian (babun) maymunlarında gerçekleşti.

11 tane olan babunlardan iki anne birer yavru doğurunca babun sayısı 13’e yükseldi. İkinci doğum haberi ise lamalardan geldi. Parkta bulunan 12 tiftik keçisinden birinin üçüz doğum yapması yetkililer kadar ziyaretçileri de sevindirdi.

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