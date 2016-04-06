Darıca Hayvanat Bahçesi'nde 6 yaşındaki çocuğa kaplan saldırdı

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki hayvanat bahçesinde 6 yaşındaki bir çocuk, kaplanın pençe atması sonucu yaralandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda teyzesinin omuzlarına alarak çitlerin yanına yanaştırdığı 6 yaşındaki Zeynep Kırcalı, kaplanın pençe atması sonucu yaralandı. Göğsünden yaralanan Zeynep Kırcalı ile elinden yaralanan teyzesi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Meryem Dereli çitlerin önündeki tampon bölgeyi geçerken, çitlerin üzerinden bakan Zeynep Kırcalı'ya kaplan saldırdı. Kaplanın pençe atması sonucu Zeynep Kırcalı göğsünden, teyzesi ile elinden yaralandı. Olay sırasında başka hayvanlara bakan Murat Kırcalı kızının feryatlarını duyarak hemen yanına koştu. Zeynep Kırcalı ile teyzesi Meryem Dereli olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Zeynep Kırcalı ve teyzesinin sağlık durumumun iyi olduğu bildirildi. Hayvanat bahçesinin yetkilileri de hastaneye gelerek, yaralıların durumunu takip ettiler.